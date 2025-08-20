ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > 鳴沙山・月牙泉風景区で過ごす夏 中国・甘粛省敦煌市 鳴沙山・月牙泉風景区で過ごす夏 中国・甘粛省敦煌市 鳴沙山・月牙泉風景区で過ごす夏 中国・甘粛省敦煌市 2025年8月20日 10時11分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ １７日、敦煌の鳴沙山・月牙泉風景区で、飛天（天人・天女）に扮して撮影を楽しむ人たち。（敦煌＝新華社配信／張暁亮） 【新華社敦煌8月20日】中国甘粛省敦煌市ではこの夏、全国から多くの親子連れが鳴沙山・月牙泉風景区を訪れ、広大な砂漠の風景を楽しみ、敦煌文化の魅力に触れた。 １７日、敦煌の鳴沙山・月牙泉風景区で、飛天（天人・天女）に扮して撮影を楽しむ人たち。（敦煌＝新華社配信／張暁亮） １７日、敦煌の鳴沙山・月牙泉風景区で、飛天（天人・天女）に扮して撮影を楽しむ人たち。（敦煌＝新華社配信／張暁亮） １７日、敦煌の鳴沙山・月牙泉風景区で、飛天（天人・天女）に扮して撮影を楽しむ人。（敦煌＝新華社配信／張暁亮） １７日、敦煌の鳴沙山・月牙泉風景区で、飛天（天人・天女）に扮して撮影を楽しむ人たち。（敦煌＝新華社配信／張暁亮） １７日、敦煌の鳴沙山・月牙泉風景区で、飛天（天人・天女）に扮して撮影を楽しむ人。（敦煌＝新華社配信／張暁亮） １７日、敦煌の鳴沙山・月牙泉風景区で、飛天（天人・天女）に扮して撮影を楽しむ人。（敦煌＝新華社配信／張暁亮） １７日、敦煌の鳴沙山・月牙泉風景区で、飛天（天人・天女）に扮して撮影を楽しむ人。（敦煌＝新華社配信／張暁亮） １７日、敦煌の鳴沙山・月牙泉風景区を散策する人たち。（敦煌＝新華社配信／張暁亮） １７日、敦煌の鳴沙山・月牙泉風景区で、飛天（天人・天女）に扮して撮影を楽しむ人たち。（敦煌＝新華社配信／張暁亮） １７日、敦煌の鳴沙山・月牙泉風景区をラクダで遊覧する人たち。（敦煌＝新華社配信／張暁亮） リンクをコピーする みんなの感想は？