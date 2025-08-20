　１７日、敦煌の鳴沙山・月牙泉風景区で、飛天（天人・天女）に扮して撮影を楽しむ人たち。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）

　【新華社敦煌8月20日】中国甘粛省敦煌市ではこの夏、全国から多くの親子連れが鳴沙山・月牙泉風景区を訪れ、広大な砂漠の風景を楽しみ、敦煌文化の魅力に触れた。

　１７日、敦煌の鳴沙山・月牙泉風景区で、飛天（天人・天女）に扮して撮影を楽しむ人。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）
　１７日、敦煌の鳴沙山・月牙泉風景区を散策する人たち。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）
　１７日、敦煌の鳴沙山・月牙泉風景区をラクダで遊覧する人たち。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）