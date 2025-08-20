徳島・池田高の４番エースで１９８２年の夏の甲子園優勝を果たした畠山準さん（６１＝ＤｅＮＡ球団職員）は、その剛腕ぶりを買われ、同年のドラフトで南海（ダイエー、現ソフトバンク）から１位指名を受けた。プロ入りを巡っては大阪への家出や自主退学騒動、両親との意見の対立もあったが、それらを乗り越え入団会見を迎えた。１年目にはジュニアオールスター戦にも出場し、ヤクルト入りした荒木大輔氏（早実）との投げ合いも実現した。

◇ ◇

１９８２年１１月２５日のドラフト会議を迎えるまでには一騒動があった。

甲子園の優勝投手となった畠山さんのもとにはプロ１２球団があいさつに訪れた。

「うちの学校からドラフトにかかるのは僕が初めてだったんです。だから先生たちも分からなかったと思うんですけど。１２球団全部と話をさせてもらいましたが、（学校からは）学校のイメージを壊さないようにとか、好きな球団や嫌いな球団とか、行きたい球団とかは一切言わないようにと言われて、ちょっと待てよっていう気持ちはありましたね」

甲子園で初優勝を飾った山あいの学校はマスコミが押しかけるなど一躍脚光を浴びた。その後、初めて直面するドラフト対応に混乱が生じていたとしても致し方なかったのだろう。

ただ、自身の進む道がままならないような理不尽さを感じた畠山さんは、ドラフト前に衝動的な行動に出た。学校をサボり徳島から大阪へ向かったのだ。

「逃げたんですよ。知り合いの家に居候して、ミナミで遊んでたところで見つかって。帰って来い、学校に来いって言われて説教されて。もう、ほっといてくれって言ったんです。僕の就職とか進路のことはほっといてくださいって話をして、自主退学します、卒業証書もいりませんって言ったんです。親も呼ばれて説教されてましたね。申し訳ないなと思いましたけど」

畠山さんはベンチに入っていない３年生の進路がほったらかしにされていたことへのいら立ちもあったと振り返った。

家出騒動を乗り越えて臨んだドラフトでは南海から１位指名を受けた。学校で会見した畠山さんはプロ入りに前向きだったが、離れて暮らす両親は大反対。本人が望むプロ入りか両親が望む進学か−。世間の耳目を集める事態となった。

「僕の頭の中には進学っていうのはなかったからプロに行くような返答をしたら親が激怒して。家族会議で反対されて、いろいろもめたんですけどね。でも結局は南海に行っていい勉強になったんじゃないですかね」

最後は畠山さんのプロへの熱意に両親が折れた。１２月８日、学校を訪れた南海・穴吹義雄監督に入団の意思を伝えると、背番号１１を約束された。晴れて南海・畠山は誕生することになった。

翌年のドラフトでは１学年後輩で、夏春連覇を成し遂げた水野雄仁さんが相思相愛で巨人にドラフト１位として入団。「次の年は逆指名で水野が巨人に入ってますからね」。希望を言うことすら許されなかった自分との違いに複雑な表情を見せた。

紆余曲折を経てのプロ入りとはなったが、甲子園のスター選手は南海に手厚く迎えられた。

プロ１年目、６月２２日の阪急戦。大差のついた展開で初登板の機会を与えられた畠山さんは３人をきっちりと抑えた。

７月２２日のジュニアオールスターでは全ウエスタンの先発を務めた。全イースタンの先発は早実からヤクルトにドラ１で入団した荒木大輔さん。甲子園の準々決勝の再現となった対決に、５万人が入った後楽園は沸いた。畠山さんは３回を２安打０封してＭＶＰに選出され賞金１００万円も手にした。５月にすでに初先発初勝利を挙げていた荒木さんは３発を浴びてＫＯされた。

「荒木人気で後楽園は超満員でしたね。すごかったですよ。今はパ・リーグもお客さんがはいるけど、当時は人気がなかったですから。テレビで、川崎球場で流しそうめんをしたり、七輪で焼肉を焼いてる人が出てましたけど、そんなの普通に見てましたからね」

熱狂に包まれた後楽園の光景と閑古鳥が鳴いていた当時のパ・リーグ球場の対比を懐かしんだ。

（デイリースポーツ・若林みどり）

畠山準（はたやま・ひとし）１９６４年６月１１日生まれ。徳島県出身。池田高の４番投手で８２年の夏の甲子園優勝。同年のドラフト１位で南海入りし、２年目に５勝（１２敗）。８８年に野手に転向。９０年に自由契約となり、９１年に大洋にテスト入団。９３、９４年は外野のレギュラーに。投手として５５試合で６勝１８敗、防御率４・７４。打者として８６２試合で４８３安打、５７本塁打、２４０打点、打率・２５５。球宴に３度出場。投手、野手で規定投球回、規定打席に到達。