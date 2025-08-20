¡ÚÆÈ¼«¡ÛÀè·îÂáÊá¤Î¹ñ»Î´ÜÂç³Ø¤ÎÃË»Ò½ÀÆ»Éô°÷2¿Í¤òËãÌô½ê»ý¤Îµ¿¤¤¤ÇÄÉÁ÷¸¡¡¡¿·¤¿¤ËÉô°÷2¿Í¤â½ñÎàÁ÷¸¡¡¡·Ù»ëÄ£
ÂçËã¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤¿¤È¤·¤Æ·Ù»ëÄ£¤¬¹ñ»Î´ÜÂç³Ø¤ÎÃË»Ò½ÀÆ»Éô°÷2¿Í¤òÂáÊá¤·¤¿»ö·ï¤Ç¡¢·Ù»ëÄ£¤¬¤¤ç¤¦¡¢2¿Í¤òËãÌô¤ò´Þ¤à±ÕÂÎ¤ò½ê»ý¤·¤Æ¤¤¤¿µ¿¤¤¤ÇÄÉÁ÷¸¡¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿·¤¿¤ËÃË»Ò½ÀÆ»Éô°÷2¿Í¤â½ñÎàÁ÷¸¡¤·¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ËãÌô¼èÄùË¡°ãÈ¿¡Ê¶¦Æ±½ê»ý¡Ë¤Îµ¿¤¤¤ÇÄÉÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¹ñ»Î´ÜÂç³Ø2Ç¯¤Ç½ÀÆ»Éô°÷¤Î³ß¸¶¹¨¹¬ÍÆµ¿¼Ô¡Ê20¡Ë¤È¹ñ»Î´ÜÂç³Ø1Ç¯¤Î½ÀÆ»Éô°÷¤Î19ºÐ¤ÎÃË¤Ç¤¹¡£
2¿Í¤Ïº£Ç¯6·îÃæ½Ü¡¢Åìµþ¡¦Ä®ÅÄ»Ô¤Î¹ñ»Î´ÜÂç³Ø¤Î¡ÖÄáÀîÎÀ¡×¤ÇËãÌô¤ò´ÞÍ¤¹¤ë±ÕÂÎ¤ª¤è¤½0.079¥°¥é¥à¤ò½ê»ý¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢·Ù»ëÄ£¤Ï¡¢Æ±¤¸ÍÆµ¿¤Ç¿·¤¿¤Ë20ºÐ¤È19ºÐ¤ÎÃË»Ò½ÀÆ»Éô°÷¤ò½ñÎàÁ÷¸¡¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¹ñ»Î´ÜÂç³Ø¤ÎÃË»Ò½ÀÆ»Éô°÷¤ÎÌôÊª»ÈÍÑ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢º£Ç¯6·î¡¢Âç³Ø¤¬·Ù»ëÄ£¤Ë¡Ö½ÀÆ»Éô°÷¿ô¿Í¤«¤éÂçËã½ê»ý¤Î¿½¹ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÁêÃÌ¤·¡¢·Ù»ëÄ£¤ÎÇ¤°Õ¤ÎÄ´¤Ù¤Ë1¡¢2Ç¯À¸¤ÎÉô°÷6¿Í¤¬ÂçËã¤Î»ÈÍÑ¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»ëÄ£¤Ï¡¢¹ñ»Î´ÜÂç³Ø¤ÎÊ£¿ô¤ÎÃË»Ò½ÀÆ»Éô°÷¤¬ÂçËã¤Î»ÈÍÑ¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡ÖÄáÀîÎÀ¡×¤ò²ÈÂðÁÜº÷¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÂçËã¤È¤ß¤é¤ì¤ë¿¢ÊªÊÒ¤Ê¤É¤ò²¡¼ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£·î4Æü¡¢·Ù»ëÄ£¤ÏÂçËã¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤¿¤È¤·¤Æ³ß¸¶ÍÆµ¿¼Ô¡Ê20¡Ë¤È¹ñ»Î´ÜÂç³Ø1Ç¯¤Î½ÀÆ»Éô°÷¤ÎÃË¡Ê19¡Ë¤Î2¿Í¤òÂáÊá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Âç³Ø¤Ï°ìÏ¢¤Î»ö·ï¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ÃË»Ò½ÀÆ»Éô¤Î³èÆ°¤òÌµ´ü¸Â¤ÎÄä»ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
