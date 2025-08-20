ウェンディーズの月見バーガー♡秋限定「月見もっち™」シリーズ登場

秋の味覚を楽しむ季節に、ウェンディーズ・ファーストキッチンから特別な「月見もっち™」シリーズが登場します。丸餅をお月様に見立てた遊び心ある仕立てで、和と洋が融合した新感覚バーガーが揃いました。黒トリュフやアップルウッド燻製ベーコンを使った贅沢なプレミアムバーガーから、手軽なJr.サイズまでラインナップ♡毎年人気の「月見」シリーズが、今年はさらに進化。数量限定なので、お早めにチェックしてみて♪

ウェンディーズのプレミアム月見

ウェンディーズからは全5商品がラインナップ。黒トリュフを使用した贅沢な「トリュフ月見もっち™ベーコネーター」（1,450円）や、人気のベーコネーターをアレンジした「月見もっち™ベーコネーター」（1,190円）が目玉です。

ほかにも、香り高い黒トリュフが堪能できる「トリュフ月見もっち™バーガー」（1,250円）、シンプルな「月見もっち™バーガー」（950円）、手軽な「Jr.月見もっち™バーガー」（650円）が揃います。

アメリカン×和の特別なマリアージュをぜひ♡

【数量限定】サントリーと可哀想に！コラボ♪14種類のハロウィン限定ボトル発売

ファーストキッチンの和の旨味月見

ファーストキッチンからは全4商品が登場。クラシックシリーズ第25弾の「チーズ月見もっち™バーガー」（950円）は特製和だしの香るパティとチェダーチーズの絶妙な組み合わせ。

定番の「月見もっち™バーガー」（920円）、ザクザク衣のチキン竜田を合わせた「月見もっち™チキン竜田バーガー」（790円）、食べやすいサイズ感の「Jr.月見もっち™バーガー」（640円）もラインナップ。

和の旨味をぎゅっと閉じ込めた秋だけの特別メニューです♪

Xキャンペーンも実施中

発売を記念して、8月19日（火）～8月31日（日）の期間限定でX（旧Twitter）キャンペーンを開催。

ファーストキッチン公式アカウント（＠FK_PR）をフォロー＆リポストすると、抽選で20名様に両ブランドの月見もっち™バーガー無料試食券が各2枚（合計4枚）当たります。

秋の味覚を一足早く楽しめるチャンス♡

秋の味覚を月見バーガーで堪能して

秋だけの特別感を味わえる「月見もっち™」シリーズ。今年はウェンディーズとファーストキッチンの両ブランドから全9商品が登場し、アメリカンなボリューム感と和の旨味の両方が楽しめます。

もちもちのおもちとふわふわたまごが織りなす食感は唯一無二。期間限定・数量限定だからこそ、食べ逃し注意です。お気に入りの一品を見つけて、秋の夜空とともに心躍る月見体験を堪能してみてくださいね♡