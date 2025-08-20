Image: COCOKARA_biz

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

屈んだ瞬間、胸ポケットから、ツルリ。トイレで立ち上がるや否や、ポチャリ…。

誰しも一度や二度は経験ありますよね？ ポケットではない、確実な対策ができるのが「Smart Gear +」です。

装着はわずか3秒

Image: COCOKARA_biz

装着は一瞬で、ズボンのウエスト部分にスッと差し込むだけ。

ベルトに通す必要がないクリップオンタイプのため、スーツやデニムはもちろん、部屋着やスポーツウエアにまでも装着可能です。

スーツの流儀を乱さない

重量は約100g。

ジャケットの下に装着すれば、その存在を忘れてしまうほどの軽さと薄さを実現しました。これで、ポケットが不格好に膨らむ悩みは軽減。スーツのスタイリッシュなシルエットを保てます。

外装には、上質な手触りのPUレザーを採用。機能性だけでなく、良いモノを所有する喜びをも満たしてくれる。まさに、細部にこだわるビジネスパーソンのためのツールですよね。

静かで確実なスマホの居場所

Image: COCOKARA_biz

不意の落下を軽減するのは、静かに、そして確実に留まるマグネット式のフラップです。商談前や静かなオフィスで、面ファスナーのように「ベリベリ」という野暮な音を立てる心配もありません。

スマホを取り出す際は、ホルダー下部に設けられた「ブッシュホール」を指で軽く押すだけ。すると、スマホがスッと手の中にスライドしてきます。

普段は目立たず、でも押さえるべきところはしっかり押さえている印象。そんな頼もしいプロテクターなら、大切なスマホをしっかりと守ってくれそうです。

2本のクリップで安定した取り付け

Image: COCOKARA_biz

背面の2本のクリップフックは、リュックのショルダーハーネスなどにも装着可能。オンとオフの境界を軽々と飛び越える、マルチな相棒となってくれるんじゃないでしょうか。

「ヒヤリ」を「ゆとり」へ変える。新しいスマホ携帯スタイル

Image: COCOKARA_biz

仕事の所作を一段とスマートに格上げする「Smart Gear +」。導入も使い方も簡単なので、すぐに効果を実感できますよ。

ぜひ下記のリンクから販売ページをチェックしてみてください。

腰に差すだけ着脱3秒！手ぶらでスマホを持ち歩く！ビジネスマン専用スマホホルダー 3,980円 早割、一般発売予定価格より20%OFF machi-yaで見る

Image: COCOKARA_biz

Source: machi-ya