超軽量薄型のビジネスマン専用スマホホルダー「Smart Gear +」
こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。
屈んだ瞬間、胸ポケットから、ツルリ。トイレで立ち上がるや否や、ポチャリ…。
誰しも一度や二度は経験ありますよね？ ポケットではない、確実な対策ができるのが「Smart Gear +」です。
装着はわずか3秒
装着は一瞬で、ズボンのウエスト部分にスッと差し込むだけ。
ベルトに通す必要がないクリップオンタイプのため、スーツやデニムはもちろん、部屋着やスポーツウエアにまでも装着可能です。
スーツの流儀を乱さない
重量は約100g。
ジャケットの下に装着すれば、その存在を忘れてしまうほどの軽さと薄さを実現しました。これで、ポケットが不格好に膨らむ悩みは軽減。スーツのスタイリッシュなシルエットを保てます。
外装には、上質な手触りのPUレザーを採用。機能性だけでなく、良いモノを所有する喜びをも満たしてくれる。まさに、細部にこだわるビジネスパーソンのためのツールですよね。
静かで確実なスマホの居場所
不意の落下を軽減するのは、静かに、そして確実に留まるマグネット式のフラップです。商談前や静かなオフィスで、面ファスナーのように「ベリベリ」という野暮な音を立てる心配もありません。
スマホを取り出す際は、ホルダー下部に設けられた「ブッシュホール」を指で軽く押すだけ。すると、スマホがスッと手の中にスライドしてきます。
普段は目立たず、でも押さえるべきところはしっかり押さえている印象。そんな頼もしいプロテクターなら、大切なスマホをしっかりと守ってくれそうです。
2本のクリップで安定した取り付け
背面の2本のクリップフックは、リュックのショルダーハーネスなどにも装着可能。オンとオフの境界を軽々と飛び越える、マルチな相棒となってくれるんじゃないでしょうか。
「ヒヤリ」を「ゆとり」へ変える。新しいスマホ携帯スタイル
仕事の所作を一段とスマートに格上げする「Smart Gear +」。導入も使い方も簡単なので、すぐに効果を実感できますよ。
ぜひ下記のリンクから販売ページをチェックしてみてください。
＞＞腰に差すだけ着脱3秒！手ぶらでスマホを持ち歩く！ビジネスマン専用スマホホルダー
Image: COCOKARA_biz
Source: machi-ya