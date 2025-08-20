悔し涙に暮れながら、仲間への言葉があふれた。

「もうみんなと甲子園には立てない」「西短で野球ができて良かった」

第107回全国高校野球選手権大会に福岡県代表として出場した西日本短大付（八女市）の選手たち。2勝を挙げたが、17日の3回戦で東洋大姫路（兵庫）に2−3で惜敗した。

九回裏2死一塁。アルプススタンドの応援団の最前列で拳を握りしめ、試合を見つめる控えのメンバー。最後の打者・斉藤大将選手（3年）の飛球がセンターのグラブに収まった瞬間、唇をぐっとかみしめた。彼らも主力選手と2年半をともにした仲間だ。グラウンドにベンチ、スタンドと場所は違えど、全員が「日本一」を目指していた。

私が練習の取材に行くたび、ベンチ外の選手はサポートに徹していた。例えば練習時間の半分を費やす打撃練習の打撃投手。「西短は左に弱いというイメージを持たれていて悔しかった」。チームで数少ない左投げの熊谷龍斗さん（同）は言った。今大会1、2回戦の相手エースは左腕だった。試合前には270球ほどを投げた日も。「日本一の打撃投手になる。自分の球でチームを勝たせたい」。一心に腕を振り続けた。

16強で幕を閉じた試合後、あいさつに来た選手と一緒に、スタンドの部員も応援団へ一礼した。最後まで心は一つだった。

「みんなに支えられてやってこられた。ありがとうと伝えたい」と小川耕平主将（同）。彼らの集大成の夏を間近で見られて本当に楽しかった。その笑顔と涙は一生忘れない。

（杉野如海）