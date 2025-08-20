福岡県福津市の神興小の児童たちが校門そばに埋めたタイムカプセルが25年ぶりに掘り起こされた。中から出てきたのは、未来の自分に宛てた手紙や夢をつづった作文、写真などさまざま。県内外から集まった卒業生たちは童心に返り、色鮮やかによみがえった思い出に浸っていた。

タイムカプセルは西暦2000年を記念して、同年度末に1〜6年生計554人や地域住民らが正面玄関近くに埋め、25年後の開封を決めていた。このほど卒業生有志が開封式を計画し、県内外に在住する人たちにSNSなどで呼びかけたところ約200人が集まった。

開封式は今月10日に実施。造園業を営む卒業生らがショベルカーでコンクリート製のカプセルのふたを引き上げ、円筒状の容器20個を取り出した。体育館で開封すると、寄せ書きや絵画、集合写真、さらに定規や「プリクラ」、釣りのルアー、人気アニメのカードなどが出てきた。

旧友と再会した参加者たちは作文や写真を手に取り、「こんな夢書いたかな」「当時はかわいかったのねー」「家で飾って家宝にします」などと言って、当時を懐かしんだり笑ったり。開封式を呼びかけた1人で当時5年生だった会社員小柳翔太郎さん（36）＝福津市宮司＝は「神興小のすてきな思い出を多くの仲間に届けることができて良かった」と喜んでいた。

開封した品々は参加者が持ち帰ったが、残った物は当分の間学校で預かり、来校した卒業生に返却する。

（立山和久）