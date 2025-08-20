北九州市の盛り上がりにつながるような独創的な発想を全国の若者から募集する「Z世代はみ出せコンテスト2025」が16日、小倉北区のリバーウォーク北九州で開かれた。応募60組のうち、書類選考を通過した7組が登壇。各自の経験や夢を基にした事業を提案した。

市は「日本一若者を応援するまち」を掲げ、昨年4月に「Z世代課」を新設。1990年代後半以降に生まれた「Z世代」の挑戦を支援し、まちづくりに生かす道を模索している。「はみ出せコンテスト」もその取り組みの一環で、昨年度から開催。入賞者3組の案は市の事業に採択され、それぞれ最大300万円の補助金を支給する。

今回の入賞者のうち、グランプリには市内のデザイン会社に勤める栗山友良（ゆら）さん（20）の案が選ばれた。小倉北区鍛冶町周辺の飲食店の魅力を再発見・発信する取り組みとして、店主やスタッフのトレーディングカードを製作。多くの人々が店を訪れる契機となるような仕掛けが高く評価された。栗山さんは「デジタルだと（対応できずに）置いていかれる人もいるので、あえてアナログなカードを選択した。みんながカードを集めたくなるような工夫を重ねたい」と笑顔で語った。

入賞は他に、菜食主義者に対応可能なメニュー情報を集めた北九州版のウェブサイト制作▽小倉織とレースを組み合わせた新たな下着の製作・展開−の2案が選ばれた。

（吉田修平）