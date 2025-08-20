中国の民族楽器「二胡（にこ）」の奏者で、熊本を拠点に全国で活動を続ける劉福君さん（62）＝熊本市在住＝と娘の劉美佳子さんが9月7日、福岡県飯塚市のコスモスコモンでコンサート「歳月の旋律」を開く。同市での演奏は福君さんが8年ぶりで、親子では初。伝統楽器の魅力を交えながら抱負を語った。

福君さんは中国・吉林省出身。物心ついたころから親の影響で二胡を始めた。1992年に来日し、九州などでの演奏を通じて日本文化に感銘し、翌93年に熊本大へ留学。二胡教室を開くなどしながら演奏を続けている。美佳子さんも父の薫陶を受けて自然と演奏家になったという。

親子によると、二胡は1本数千円から数百万円までさまざま。2本の弦はスチールで、弓は馬の尻尾の毛という。音が鳴り響く胴はニシキヘビの皮で「ほかのヘビでは絶対にだめ。音色を決める命」と話した。

二胡の魅力について福君さんが「言葉では表現できない人間の感情を伝える」と話すと、美佳子さんも「哀愁が漂い万人の心に溶け込む」と応じた。

コンサートは午後1時半（同1時開場）から。「シルクロードのテーマ」「川の流れのように」のほか、コロナ禍後の友人らとの再会をテーマにした福君さんのオリジナル曲も披露。親子は「飯塚での演奏が楽しみ」と口をそろえた。

チケットは一般2500円、中学生から大学生までは1500円。日中友好協会飯塚支部（松本さん）＝090（6427）1302。