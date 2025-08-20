福岡県筑前町の大刀洗平和記念館は、企画パネル展「少年飛行兵と特別攻撃隊」を開いている。いずれも太平洋戦争中の特攻作戦をテーマにした展示施設で、連携協定を結ぶ知覧特攻平和会館（鹿児島県南九州市）、万世（ばんせい）特攻平和祈念館（同県南さつま市）との交流展。9月末まで。

パネルでは、当初は3年半だった少年飛行兵の訓練期間が終戦間際は2年を切った当時の状況を解説。特攻で命を失った3人の少年兵について、彼らが両親に宛てたはがきなどの内容などとともに紹介している。

20歳の少尉は、3トンの特殊爆弾を搭載し、片道分の燃料だけで沖縄に向かった。17歳の少尉は出撃前夜、「必ず大戦果を挙げます 櫻（さくら）咲く九段で會（あ）ふ日を待って居ります」と父にはがきを出した。彼らが過ごした飛行学校での写真のほか、生い立ちや搭乗した爆撃機についても記述している。

大刀洗平和記念館の企画・学芸担当の福岡幸博さんは「パネル展を通して、10代で死を覚悟しなければいけない時代があったことを知ってほしい」。午前9時〜午後5時（入館は午後4時半まで）。大人600円、高校生500円。小中学生400円。同記念館＝0946（23）1227。

（渋田祐一）