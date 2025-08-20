Photo: はらいさん

2024年8月4日の記事を編集して再掲載しています。

我々が愚かでした。ごめんなさい……。

ここ最近特に暑い日が続くということで、体を涼めるガジェットを探していたところ、iPhoneのMagSafeを利用したハンディファンをネットで見つけました。

JJC マグネット スマホ用 扇風機 Magsafe対応 携帯扇風機 3,990円 Amazonで見る PR PR

正直最初は見た目的にどうなの？と疑いの気持ちでいっぱいでしたが、結論からお伝えすると、これが最強の夏向けガジェットでした。

JJCが販売しているMagsafe対応ハンディファン。MagSafeに対応したiPhone 12シリーズ以降の背面にピタッとくっけて使えるハンディファンです。

これ、やっぱり何が素晴らしいかって、スマホ1台で完結してしまうことではないかと。ハンディファン片手にスマホ操作ってかなり面倒ですし、背面のスタンドを使えばスマホリング代わりにも使えます。

またスタンドを使って、iPhoneを立てたまま利用することも。パソコンの横に置けば、涼みながらiPhoneの情報もチェックできるという、まさに一石二鳥状態になれます。

ちなみに単体で立てることもできます。難点があるとすれば、充電ポートが底にあるのでこの状態では充電したまま使えないこと…。

首は自由に曲がります。見てください、このしなやかさ。

本体はバッテリー内蔵の充電式。風の強さは3段階調節可能で、フル充電の弱モードで5時間、強モードで1時間使えます。音も意外と静かで、ちゃんと涼しい風を届けてくれましたよ。

ただしMagSafeを通してハンディファンからiPhoneに充電することはできません。

ですが画像のようにC to Cのケーブルを繋げば、iPhoneのバッテリーでハンディファンを充電することは可能っぽい。iPhoneを犠牲にして涼しい風を浴び続けることができます。

ちなみにMagSafeリングを引っ掛けることで手ぶらで持ち歩くこともできます。（実際にやるかどうかは別として！）

同梱物にはUSB-A to Cケーブルのほか、金属磁気リングが含まれていました。磁気リングを貼ることで、他社製のスマートフォンはもちろん、携帯ゲーム機やパソコンでもハンディファンを取り付けて使うことができます。

JJCのMagsafe対応ハンディファンですが、Amazonでの販売価格は税込3,990円。執筆時には1,500円オフのクーポンがついており、約2,500円で購入可能です。

この暑い夏は、これで乗り切ってみせるぜ！

Source: JJC, Amazon