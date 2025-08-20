打球速度186.5キロの痛烈な一撃！大谷翔平6試合ぶり44号ホームラン　ナ・リーグ本塁打王争いトップのシュワーバーに並ぶ

◆コロラド・ロッキーズ−ロサンゼルス・ドジャース 19日（日本時間20日午前9時40分試合開始、クアーズフィールド）

メジャーリーグ（MLB）、ドジャースは19日（日本時間20日）、敵地でロッキーズと対戦し、大谷翔平選手（31）は「1番DH」で先発出場。2回に44号ホームランを放った。

前日のロッキーズ戦で大谷は2回にタイムリーを打つなど4打数2安打の活躍だったが、チームはサヨナラ負け。山本由伸投手（27）は7回3失点で勝敗はつかなかった。

ドジャースはパドレスに2ゲーム差をつけ、ナ・リーグ西地区首位をキープしている。

ドジャースの先発は今季3勝2敗・防御率3.86のシーハン投手、ロッキーズは今季0勝6敗・防御率6.75のゴンバー投手が先発した。

1回表の第1打席、大谷はカウント1−2で4球目の外角直球を打ってサードへのファウルフライ。2死1塁となって4番フリーマンがレフトへのタイムリー二塁打を放ってドジャースが1点を先制。なおも2死2塁で5番テオスカー・ヘルナンデスのレフトへのタイムリー二塁打で2−0とした。

2回表、この回先頭の7番コールがソロホームランが出て3−0。2死走者なしとなって大谷の第2打席、カウント1−1で3球目、内角低めへの145キロ直球を右中間スタンドに運んで、6試合ぶりとなる44号ホームランを放った。打球速度186.5キロ、飛距離125.8メートルの痛烈な一打で、ナ・リーグ本塁打王争いトップのシュワーバー（フィリーズ）に並んだ。