【焼肉の和民】生ビールが何杯でも税抜き290円！お得に焼肉と一緒に楽しめる「夏の感謝祭 生ビール290円祭り」開催中。

ワタミが全国で展開する焼肉の和民では、2025年8月20日から29日までの期間限定で、「夏の感謝祭 生ビール290円祭り」を全国の焼肉の和民20店舗で開催します。

ランチ＆ディナーを問わず実施

夏の暑さを焼肉と生ビールでおいしく、そしてお得に乗り越えてほしいとの思いから、この企画を用意したとのこと。

通常価格473円の「サントリー生ビール」を、期間中は1杯あたり319円で何杯でも飲めます。暑い夏にぴったりの生ビールを、家族や友人と、また1人でも、お得に心ゆくまで楽しめます。

食べ放題や単品での注文、1人焼肉でも利用できます。ランチタイム／ディナータイムを問わず利用可能です。

対象店舗：大鳥居駅前店、横浜店、大和八木南口駅前店、川越東口クレアモール店、錦糸町南口駅前店、王子店、名駅店、なんば店、国分寺南口店、朝霞台駅前店、東岡崎駅前店、川西能勢口駅前店、本山駅前店、明石駅前店、調布南口店、小野店、梅田茶屋町店、志村坂上店、池袋東口店、亀有駅前店

※価格はすべて税込みです。

東京バーゲンマニア編集部