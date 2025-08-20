【INZONE KBD-H75】 9月5日 発売予定 市場想定価格：40,000円前後

ソニーは、同社のゲーミングブランド「INZONE」よりゲーミングキーボード「INZONE KBD-H75」を9月5日に発売する。市場想定価格は40,000円前後。

本製品は「INZONE」ブランド初となるゲーミングキーボード。プロeスポーツチーム「Fnatic」と共同開発しており、マウスの可動域に干渉しない75%サイズで、所属選手のフィードバックをもとにキーレイアウトを調整し、普段使いに必要なキーを残しつつコンパクトなデザインとなっている。

また、磁気式アナログスイッチを採用し「ラピッドトリガー」に対応するほか、ガスケットマウントによって打鍵時の衝撃を吸収。筐体はCNC加工のアルミ素材を採用しており、安定した打鍵感を楽しめる。このほかにもボリュームコントロールダイヤルやカスタマイズ可能なライティング機能を搭載している。

カラーはブラックで、発売当初は英語配列（US）のみをラインナップ。2026年春に日本語配列（JIS）が発売予定となっている。

