【ＮＰＢきょうの見どころ】１０連敗中の西武・松本航投手 悲願の白星なるか
☆ソフトバンク―西武（１８：００・みずほペイペイドーム）ソフトバンク＝上沢、西武＝松本
西武は１９日、１０連敗中の松本航が先発する。松本は２４年４月１７日のロッテ戦（ＺＯＺＯマリン）から●―Ｈ―●―ＨＨ●――――ＨＨＨ―●――●―――――●―●●―●●（Ｈはホールド、―は勝敗つかず）で、１０連敗中。なんとか白星をつかんで連敗を止めたいところだ。
西武の２ケタ連敗した投手は以下の通り。
投 手 連敗 期間（年）
高橋光成 １３ ２４〜２５
隅田知一郎 １２ ２２〜２３
田中喜八郎 １１ ５９〜６０
高橋 明 １０ ７１〜７２
永射 保 １０ ７７〜７９
松本 航 １０ ２４〜２５
ワーストは高橋の１３だが、首位ソフトバンク相手に松本が白星をつかんで、連敗をストップできるか。
（その他のカード）
☆ヤクルト―巨人（１８：００・神宮）ヤクルト＝アビラ、巨人＝森田
☆ＤｅＮＡ―広島（１８：００・横浜）ＤｅＮＡ＝東、広島＝大瀬良
☆阪神―中日（１８：００・京セラドーム大阪）阪神＝伊原、中日＝大野
☆日本ハム―オリックス（１８：００・エスコンフィールド）日本ハム＝山崎福、オリックス＝佐藤
☆ロッテ―楽天（１８：００・ＺＯＺＯマリン）ロッテ＝種市、楽天＝古謝
※対戦カード（開始時刻・球場）予告先発の順