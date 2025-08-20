☆ソフトバンク―西武（１８：００・みずほペイペイドーム）ソフトバンク＝上沢、西武＝松本

西武は１９日、１０連敗中の松本航が先発する。松本は２４年４月１７日のロッテ戦（ＺＯＺＯマリン）から●―Ｈ―●―ＨＨ●――――ＨＨＨ―●――●―――――●―●●―●●（Ｈはホールド、―は勝敗つかず）で、１０連敗中。なんとか白星をつかんで連敗を止めたいところだ。

西武の２ケタ連敗した投手は以下の通り。

投 手 連敗 期間（年）

高橋光成 １３ ２４〜２５

隅田知一郎 １２ ２２〜２３

田中喜八郎 １１ ５９〜６０

高橋 明 １０ ７１〜７２

永射 保 １０ ７７〜７９

松本 航 １０ ２４〜２５

ワーストは高橋の１３だが、首位ソフトバンク相手に松本が白星をつかんで、連敗をストップできるか。

（その他のカード）

☆ヤクルト―巨人（１８：００・神宮）ヤクルト＝アビラ、巨人＝森田

☆ＤｅＮＡ―広島（１８：００・横浜）ＤｅＮＡ＝東、広島＝大瀬良

☆阪神―中日（１８：００・京セラドーム大阪）阪神＝伊原、中日＝大野

☆日本ハム―オリックス（１８：００・エスコンフィールド）日本ハム＝山崎福、オリックス＝佐藤

☆ロッテ―楽天（１８：００・ＺＯＺＯマリン）ロッテ＝種市、楽天＝古謝

※対戦カード（開始時刻・球場）予告先発の順