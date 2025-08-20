¡È¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¡É¤á¤°¤ëÆüÊÆ¹ç°Õ¡Ö¿ô½µ´Ö¸å¤Ë¸øÉ½¡×¥é¥È¥Ë¥Ã¥¯ÊÆ¾¦Ì³Ä¹´±¡¡¼«Æ°¼Ö´ØÀÇ15¡ó¤Ø¤Î°ú¤²¼¤²¤Î²ÄÇ½À¤â
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥é¥È¥Ë¥Ã¥¯¾¦Ì³Ä¹´±¤Ï¡Ö¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¡×¤ò¤á¤°¤ëÆüÊÆ¹ç°Õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¿ô½µ´Ö¸å¤Ë¡×´ØÏ¢¤¹¤ëÊ¸½ñ¤¬¸øÉ½¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¸«ÄÌ¤·¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¡¡¥é¥È¥Ë¥Ã¥¯¾¦Ì³Ä¹´±
¡Ö¡ÊQ.¤¤¤ÄÆüËÜ¤ä´Ú¹ñ¡¦¥¤¥®¥ê¥¹¡¦¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ê¤É¤È¤Î¹ç°Õ¤Ë´Ø¤¹¤ëÊ¸½ñ¤Ï¸øÉ½¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡©¡ËÆüËÜ¤È´Ú¹ñ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¿ô½µ´Ö¸å¤Ë¸øÉ½¤µ¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¥é¥È¥Ë¥Ã¥¯¾¦Ì³Ä¹´±¤Ï19Æü¡¢CNBC¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤³¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¡¢ÆüËÜÂ¦¤È¡ÖËèÄ«¡¢ËèÈÕ¡¢Ê¸½ñ¤ÎºÇ½ªÄ´À°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¸½ñ¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÀâÌÀ¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÆüÊÆ¤¬¹ç°Õ¤·¤¿¼«Æ°¼Ö´ØÀÇ¤Î27.5¡ó¤«¤é15¡ó¤Ø¤Î°ú¤²¼¤²¤Î¼Â»Ü¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¿·¤¿¤ÊÂçÅýÎÎÎá¤Ê¤É¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥é¥È¥Ë¥Ã¥¯»á¤ÏÆüËÜ¤Ë¤è¤ë5500²¯¥É¥ë¡á¤ª¤è¤½80Ãû±ß¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤Ø¤ÎÅê»ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»ñ¶â¤Ï¡Ö¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î¼çÆ³¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¤Î¹ñ²È¤È·ÐºÑ¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Î¤¿¤á¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¡×¤È½¾Íè¤Î¥¢¥á¥ê¥«À¯ÉÜ¤Î¸«²ò¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡ÖÆüËÜ¤âÆ±¤¸¹Í¤¨¤À¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
