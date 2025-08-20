インテグレートの“ナチュつやリキッド”が進化！　かくさない。素肌を生かすプロ級ファンデ誕生

「まいにちにLovelyを」をコンセプトに展開するメイクアップブランド「インテグレート」は8月21日、誰でも簡単にプロが仕上げたような美肌がつくれ、ナチュつや肌が1日中続く「プロフィニッシュリキッド N」【全4品 参考小売価格1,800円（税込1,980円）】をリニューアル発売します。

■プロのメイクアップ技術を処方で再現！

累計販売個数1,300万個を突破（※1）した「簡単 プロ級カバー美肌」シリーズより、リキッドファンデーションがリニューアルして新発売。

シリーズを通して搭載している「隠すのではなく素肌を生かして美肌をつくる「プロ技再現テクノロジー」」をリキッドファンデーションにも採用。しっかりカバーするのに、プロが仕上げたような毛穴レスで厚塗り感のないナチュつや肌が1日中続きます（※2）。指で伸ばすだけで誰でも簡単にプロ級美肌が叶います。

現行品から美容成分も進化。新たに保湿成分ダブルヒアルロン酸（※3）・CICA成分（※4）を配合しています。

*価格は参考小売価格です。（店舗によって異なる場合があります）

※1 インテグレート調べ シリーズ累計販売個数 2016年9月〜2025年5月（対象商品：プロフィニッシュファンデーション、プロフィニッシュリキッド、プロフィニッシュBB、プロフィニッシュクッション）

※2 13時間化粧持ち（つや・化粧崩れのなさ・毛穴の目立たなさ・カバー力）持続データ取得済み（同社調べ、効果には個人差があります）

※3 ヒアルロン酸Na、アセチル化ヒアルロン酸Na（保湿）

※4 ツボクサエキス・グリセリン（保湿）

■発売背景・商品特長

シリーズ累計販売個数1,300万個（※1）を突破した「簡単 プロ級カバー美肌」シリーズより、リキッドファンデーションがリニューアルして新発売となります。

「肌悩みはカバーしたいけど厚塗り感が出てしまうのはいや……」「きれいに仕上げるにはテクニックが必要そう」というリキッドファンデーションユーザーの声に着目。プロのメイクアップ技術を再現する処方「プロ技再現テクノロジー」により、カバー力と素肌感の両立を実現しました。

指で伸ばすだけで誰でも簡単に毛穴の凹凸はカバーしながら、透明感のあるナチュつや肌を実現。さらに「クイックフィット処方」で、簡単に手早く肌にフィットし、肌なじみの良い仕上がりを叶えます。

また今回から、より明るく、透明感の高いピンクのニュアンスをおびた肌を求める生活者のニーズに応え、トレンドの明るめカラー「ピュアピンク」も新配置しました。

◇プロ技再現テクノロジー

隠すのではなく素肌を生かして美肌をつくるプロのメイクを再現する技術のこと。インテグレートの「簡単 プロ級カバー美肌」シリーズに共通搭載されています。

◇販売・プロモーション展開

販売チャネルは、ドラッグストア・GMS・化粧品専門店など約17,000店。併せて「資生堂オンラインストア」などのECサイトでも販売します。モデルには鈴木愛理さんを起用し、同じ「簡単 プロ級カバー美肌」シリーズである「プロフィニッシュクッション」とともに、SNSを中心としたプロモーションを展開します。

■「インテグレート プロフィニッシュリキッド N」商品特長

指でのばすだけで、ムラにならずに簡単に気になる

毛穴・色ムラ・ニキビ跡を瞬間カバーするのに厚塗り感ナシ！

ナチュつや肌が続く（※2）、リキッドファンデーション

○プロ技再現テクノロジー

隠すのではなく素肌を生かして美肌をつくるプロのメイクを再現する技術

（1）光を拡散してぼかす「ポアレススキンパウダー」配合。透明感があるのに毛穴の凸凹をカバーし、「毛穴レス×厚塗り感ナシ」。しかも伸びの良いテクスチャでムラになりにくい

（2）簡単に手早く肌にフィットし、白浮き感を感じにくい「クイックフィット処方」で、肌なじみの良い仕上がりと色を実現

（3）水・汗・くすみに強く、自然な肌つや感がきれいに続く（ナチュつやキープ成分配合）

○ダブルヒアルロン酸（※3）・CICA成分（※4）配合 ー 乾燥を防いで、うるおいをあたえます。

○肌あれ防止イオンミネラルパウダー（※5）配合 ー 肌に負担をかけないやさしい使い心地で、つけた瞬間から肌を守ります。

※5 硫酸Ba

○花と果実のフレッシュでハッピーな香り

○ニキビのもとになりにくい処方

○アレルギーテスト済み

※全ての人にニキビができない・アレルギーが起きないというわけではありません。

◇仕上がりイメージ・色調

ナチュラルに毛穴などの肌悩みがカバーされて、自然なつやのある仕上がり

※効果には個人差があります

◇使用法

●スキンケアで肌を整えた後、指先にパール粒1コ分を目安にとり、顔全体になじませます。

●粉末入りの2層タイプなのでよく振ってから使用してください。

●使用量が少ないと、十分な紫外線防御効果が得られません。

●紫外線防御効果のある化粧下地などとの併用をおすすめします。

※商品のSPF表示及びPA表示は、SPF試験法に定められている塗布量1cm2あたり2mgを皮ふに塗布して測定した結果です。

■商品概要

「インテグレート プロフィニッシュリキッド N」＜ファンデーション＞

30mL 全4色 SPF38・PA+++ 1,980円

※価格は参考小売価格です。（店舗によって異なる場合があります）

●インテグレート ブランドサイト：https://www.shiseido.co.jp/ie/?rt_pr=trt05

（エボル）