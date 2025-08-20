“自分美”を叶えるインウイより、“光色”プレストパウダー・ジェルリップ発売

資生堂8月21日、メイクアップブランド「インウイ」から、プレストパウダー（数量限定品）・ジェルリップを全国の化粧品専門店・オンラインショップ※1にて発売します。

※1 化粧品専門店オンラインショップOmise+〈オミセプラス〉、資生堂オンラインストア

■内なる美しさを浮き彫りにするプレストパウダー&ジェルリップ

自分を愛し、満たされた心からにじみでる魅力。その魅力は表情やしぐさから発せられる。その人の内なる美しさを浮き彫りにし、美しさの可能性を広げていくことをテーマとし、新たなラインナップを発売します。

今回の新製品は、内なる魅力を感じさせるような“気配”を繊細な光と“光色”で表現しました。繊細な光の効果で、透明感を増し素肌そのものの美しさを際立てる数量限定のプレストパウダー、自分の唇の色と相まって発色する“光色”で、立体感と輪郭を同時に際立て本来の唇の美しさを引き出すジェルリップを発売します。

■発売背景

インウイは唯一無二の美しさ、“自分美”を引きだすメイクで本当の自分らしさを知り、自身の魅力を最大限に活かすメイクを提案しています。

“自分美”を表現するためにこだわりの光技術を搭載。メイクするたび、その人自身のまじりけのない美しさが澄みきって、高まることで、内なる魅力を発見できる体験を届けます。

◇25年Autumn Winterメッセージ

光で生まれる、私の肌。

それは、あなただけの光。

まとうたび、あなた自身のまじりけのない美しさが

澄みきって高まっていく。

内面まであらわす繊細な質感と色。

極めるほど、ひそかな自信に変わり、

あなたの存在感を高めていく。

◇イメージビジュアル

光と光色を重ねるたび、その人自身のまじりけのない美しさが澄みきり、高まることで、内なる魅力を発見できることを表現しています。

■商品特長

今回の新製品は、自分美を実現するためにこだわり抜いたインウイの新たな光効果を実現しています。

光の3原色（赤、緑、青）を混ぜると白色になる加法混色に着想を得て開発された「RGBパール」をプレストパウダー（数量限定品）、ジェルリップに搭載。自分の肌・唇の色を活かしながら、“光色”を加えることでさらなる透明感を生み出します。

肌・唇の感触や質感までも印象的に感じさせるような、重ねるほどに美しさが澄み渡るラインナップです。

■「フェイスパウダー」商品特長

繊細な光と上気したような血色感が溶け込み、あなた自身が本来もつ肌の美しさを際立てるプレストパウダー

「インウイ プレストパウダー」はしっとりとなめらかなパウダーが、まるで肌に溶け込むように一体化し、重ねても肌に厚みを残さず透明感が持続します。

●受ける光を吸収発光＆反射をコントロールし、骨格・色・質感を際立たせます。

―ヒューマン＆光コントゥアリング技術

―ハイブリッド光彩パウダーc」配合。

●透明感を高め、肌本来の美しさを際立てます。

―「RGBパールp」を配合

●肌のノイズを光で飛ばし、繊細な光を感じやすい肌を叶えます。

●その人の内なる魅力を感じさせるような繊細な光を演出します。

―繊細な光を生む異なる3種の光

（1）マット：光を乱反射させ、なめらかな肌を感じさせる光を演出

（2）パール（粒径大きめ）：肌の柔らかさを感じさせるような、肌全体をふわっと包み込みながら血色感を引き出す光を演出

（3）パール（粒径小さめ）：肌本来の自然なつやを感じさせる光を演出

●しっとりとなめらかに肌に溶け込むようなテクスチャーのパウダーが、柔らかな質感と繊細な光を生み出します。

●肌にうるおいを与えるケア成分配合。

―「ヒアルロン酸Na（保水）」を配合。

●美しい仕上がりが長時間持続します。

※8時間化粧もちデータ取得済み（薄れ、色ぐすみが目立たない仕上がり）

●自信に満ち凛とした佇まいを表現したフローラルフルーティシプレの香り。

●粉含みがよく、骨格を的確に捉え均一に仕上げることが可能な専用ブラシ付き。

●ノンコメドジェニックテスト・アレルギーテスト済み。

※全ての人にニキビができない、アレルギーが起きないというわけではありません。

◇使用法

ブラシに適量をとり、肌に磨きをかけるように、軽くなでるように動かし広げます。紫外線防御効果のある化粧下地などとの併用を推奨します。

■「リップグロス」商品特長

光の効果で唇の輪郭と立体感を同時に際立て、あなた自身が本来もつ唇の美しさを引き出すリップグロス

「インウイ ジェルリップ」は血色感を高めながらも、唇の形を際立てる「レッドブラックパール」を配合。レッドブラックパールの“光色”と透明度の高いベースが、自分の唇の色を活かしながらその人だけの色・仕上がりを叶えます。

●受ける光を吸収発光＆反射をコントロール。骨格・色・質感を際立たせます。

―ヒューマン＆光コントゥアリング技術

―ハイブリッド光彩パウダーc」配合

●ふっくらとした立体感と輪郭を同時に際立てる光色効果をもたらします。

―レッドブラックパール配合

自然な血色感をあたえつつ、唇の輪郭を陰影効果で際立てます。

●透明感を高め、本来の唇の美しさを際立てます。

―「RGBパール」を配合

●唇を心地よく包み込むテクスチャーで、唇の角層にピタッとフィットし一体化。角層に浸透するオイルにより唇の柔らかな感触までも持続します。

●唇の曲面に沿って光の反射をコントロールし唇の中心を明るく照らし出すことで、本来のぷるんとした弾力感とつやのある唇の美しさを際立てます。

―「照度コントロール」の考え方を採用

●唇にうるおいをあたえるケア成分を配合。

―アセチルヒアルロン酸パウダー（保湿）、アルガンオイル（保湿）、スクワラン（エモリエント）を配合

●美しい仕上がりが長時間持続します。

※8時間仕上がり持続データ取得済み（薄れ、にじみ、縦ジワが目立ちにくく、つやのある仕上がり）

※同社調べ。効果には個人差があります。

●自信に満ち凛とした佇まいを表現したフローラルフルーティシプレの香り。

●アレルギーテスト済み。

※全ての人にアレルギーが起きないというわけではありません。

◇使用法

チップで中味を軽く混ぜてから使用してください。単品で使うときはチップのフロッキー面を、口紅の上に重ねて使う際はスパチュラ面を使用してください。

・フロッキー面：唇表面の縦ジワなどの細かい凹凸にもフィットし、繊細なディテイルまで再現します。

・スパチュラ面：下に重ねた口紅の色をかき取らずに、自然なつやをまとえます。

■商品概要

「インウイ プレストパウダー」＜フェイスパウダー＞／【数量限定品】／9,350円

「インウイ プレストパウダー レフィル」＜フェイスパウダー＞／【数量限定品】 7,150円

「インウイ ジェルリップ」＜リップグロス＞／全1色／5,060円

※価格は参考小売価格です（お店によって異なる場合があります）

