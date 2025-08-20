ONE BY KOSEから高保湿をかなえる「セラムヴェール」の化粧水＆乳液が発売

コーセーは8月21日より、「ONE BY KOSE」から高保湿化粧水「セラムヴェール ローション」と高保湿乳液「セラムヴェール エマルジョン」の新商品と限定品を発売します。

■トライアルサイズやキットも同時発売

同シリーズでは、共通成分として「ライスパワーエキス」を採用。化粧水・乳液には、角層細胞一つひとつに活力感を与えながら肌のうるおいバランスを整える「保湿成分ライスパワーNo.7」を配合しています。

さらに、ヒト皮膚内のNMFを再現した「NMF（天然保湿因子）成分」や優れた保水力を発揮する「低分子ヒアルロン酸×テアニンGL」の配合で、温度や湿度、時間変化などによって繰り返す乾燥悩みをケア。みずみずしいうるおいが続く肌に整えます。

容器には、透明感とうるおい感を表す淡いパープルをベースに、天面をディープバイオレットを採用。キャップ天面では、うるおい感とみずみずしさを表現しています。

また、「セラムヴェール」シリーズ3品のトライアルサイズや、「セラムヴェール ディープリペア」のレギュラーサイズに「セラムヴェール ローション」と「セラムヴェール エマルジョン」のミニサイズがついたキットも同時発売します。

■商品概要

商品名：

ONE BY KOSE セラムヴェール ローション

ONE BY KOSE セラムヴェール ローション＜高保湿化粧水＞※つめかえ

ONE BY KOSE セラムヴェール ローション＜高保湿化粧水＞※トライアルサイズ（限定品）

ONE BY KOSE セラムヴェール エマルジョン＜高保湿乳液＞

ONE BY KOSE セラムヴェール エマルジョン＜高保湿乳液＞※つめかえ

ONE BY KOSE セラムヴェール エマルジョン＜高保湿乳液＞※トライアルサイズ（限定品）

ONE BY KOSE セラムヴェール ディープリペア＜薬用導入美容液＞※トライアルサイズ（限定品）

ONE BY KOSE セラムヴェール ディープリペア レギュラーサイズ 限定キット（限定品）

セラム シールド【医薬部外品】＜薬用バーム状美容液＞※トライアルサイズ（限定品）

価格：ノープリントプライス

（フォルサ）