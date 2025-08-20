BARTHからラベンダーが香る入浴剤「薬用BARTH中性重炭酸入浴剤RELAX LavenderFog」発売
アース製薬は8月21日、ナイトウェルネスブランドのBARTH（バース）から「薬用BARTH中性重炭酸入浴剤RELAX LavenderFog」を発売します。
■10種の天然精油を配合したオリジナルの香りでリラックスムードを
同ブランドの中性重炭酸入浴剤は、重炭酸イオンによる温浴効果で血行を促進し、疲労回復などへの効果が期待できるアイテムです。
今回発売する同商品では、ラベンダーなど10種の天然精油をバランスよく配合した、やわらかな霧（Fog）に包まれるようなオリジナルの香りが特徴。バスタイムのリラックスムードを演出します。
さらに、L-グルタミン酸ナトリウムで水道水の塩素を除去し、肌触りの良いやわらかなお湯を実現します。
また、BARTHバスタブレット3種類が試せる数量限定の「BARTH中性重炭酸バスタブレット トライアルセット」（1,210円）も同時発売します。
■商品概要
商品名：薬用BARTH中性重炭酸入浴剤RELAX LavenderFog
価格：3錠（1回分）462円、9錠（3回分）1,144円、30錠（10回分）3,190円、120錠（40回分）8,980円 ※1回3錠、120錠はEC専売品
発売日：2025年8月21日〜
取扱い：全国のバラエティショップ、ドラッグストア、BARTH公式WEBストア
（フォルサ）