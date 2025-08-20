世界中から愛される苑生のドラマ化作品『被写界深度』が、地上波放送決定！　

フジテレビは、同社が運営する動画配信サービスFODにて配信中のドラマ『被写界深度』を、8月19日 24時55分より地上波放送を行います。

https://www.fujitv.co.jp/hisyakaishindo/ （オフィシャルページ）

https://fod.fujitv.co.jp/title/80i5 （配信ページ）

■配信開始から6週連続TOP10入り！

『被写界深度』は、原作者である苑生初のWEB連載作品で、年間920万PVを記録し、2017年には大洋図書よりコミックス化した話題作。

宇佐卓真さんと平野宏周さんによるW主演で待望のドラマ化となった同作。FODオリジナルランキングでは、配信開始から6週連続で1位を獲得し、さらにFOD総合ランキングでも6週連続でTOP10入りを果たしました。

グローバル動画配信プラットフォームGagaOOLalaでは世界247の地域で配信されており、初登場週には全世界でベスト2、以降も5週連続でベスト4入りを記録するなど、全世界で大ヒットしている作品です。

今回、視聴者からの反響を受け、同作の地上波放送が決定。正反対の高校生2人が、少年から大人へと変わる狭間で揺れ動く、切なくも愛おしいモラトリアム・ラブ・ストーリーに要注目です。

さらに、FODでは、ドラマの魅力をさらに味わえる、撮影の裏側を収めたメイキング映像も配信中です。

■W主演を務める宇佐卓真、平野宏周からコメント到着！

◇【コメント】

宇佐卓真

「まず、地上波での放送が決定したことをご報告できること、とても嬉しく思います！

配信を通じて多くの方々に知っていただくきっかけとなり、ドラマへの感想やメッセージをたくさんいただき、毎日大切に読ませていただいています。

僕自身この作品が心から好きなので、地上波でさらに多くの方々に届くことを願っています。

早川と紺ちゃんの物語を、最後まで温かく見守っていただけると嬉しいです」

平野宏周

「紺野遼平役を演じさせていただきました平野宏周です。

この度地上波放送決定ということで大変嬉しく思います。皆様の応援のおかげです。ありがとうございます。

早川と沢山向き合った大切な世界が、毎話重ねるごとに皆さんとの大切なものに変わっていったのがすごく嬉しかったです。

さらにたくさんの方々にドラマ被写界深度の世界を感じてほしいです。そして2人の行方を見守ってほしいと思います」

◇【ストーリー】

高校生の早川秀一郎は、ある過去の出来事のために、大好きだった音楽を自ら捨て、心を閉ざしてしまっていた。ときには、その空白を埋めるために、誰かれ構わず身体を重ねることも。

それでも心は満たされず、息が詰まるような苦しさに襲われたある日、早川は校舎の屋上へと向かう。空と海が美しく融けあう誰もいないその場所では、捨てたはずの音楽を自然に口ずさむことができた。

そんな屋上で出会ったのは、同級生の紺野遼平。無愛想だけれど、大好きなカメラにまっすぐ向き合う紺野に、早川は強烈に惹かれてゆく。けれど同時に、好きな事や夢に対してまったくブレない紺野と自分を比べ、どうしようもない嫉妬と劣等感を募らせていった。

複雑な感情に押しつぶされそうになった早川は、ままならない想いをぶつけてしまう。その日以来、二人の関係は友情から別のものへと変化して─

そして、物語は大学生編へ。紺野は希望通りに美大でカメラを学んでいるが、早川とは疎遠になってしまっていた。しかし、ある出来事がきっかけとなり、彼らの運命が再び交わろうとしていて……

◇【オリジナルグッズ好評発売中！】

フジテレビe！ショップ、フジテレビショップ実店舗にて、番組オリジナルグッズを販売中！

さらに、場面写パネルや、衣装・小道具などドラマの魅力を感じられる展示を用意したポップアップストアを、8月11日まで、大阪・天王寺で開催。また今回、8月15日から31日まで、台湾での開催も決定しました。

■ドラマ 概要

●タイトル：『被写界深度』（全6話）

●放送：8月19日 24時55分〜放送開始（関東ローカル）以降、毎週火曜24時45分〜25時15分放送予定

※放送日時は予告なく変更となる場合があります。

●配信：FODにて全話独占配信中 （1話無料配信）

●出演：宇佐卓真、平野宏周 八神慶仁郎、久保乃々花、佐月絵美、橋本和太琉、森田大鼓、朝日ななみ、佐野実咲、高比良由菜、藤村木音、倉須洸、井上陽向大、樫又龍ノ介／坂東希、岡慶悟／崎山つばさ、霧島れいか

●原作：苑生「被写界深度」（大洋図書）

●スタッフ：

・監督: 川崎僚、平井淳史（4話）

・脚本: 一戸慶乃

・オープニング: 「2025」Hakubi（PONY CANYON）

・エンディング: 「眩」YOURNESS（HIP LAND MUSIC）

・音楽: 阿南亮子

・プロデューサー: 中村美香（ポニーキャニオン）、荻原麻衣（ポニーキャニオン）、鹿内植（フジテレビ）、中山ケイ子（FCC）、溝口道勇（FCC）

●制作プロダクション：FCC

●製作：「被写界深度」製作委員会

●URL：

・https://youtu.be/Z6no1H9Tkbg （90秒予告動画）

・https://youtu.be/0NpP_p9foyY （30秒予告動画）

・https://www.instagram.com/drama_hksd （公式Instagram）

・https://x.com/drama_hksd （公式X）

・https://eshop.fujitv.co.jp/fs/fujitv/c/B001493 （フジテレビe!ショップ）

◇ポップアップストア 概要

●名称：「被写界深度」ドラマ＆原作 ポップアップストア at マンガ展

●主催：TORICO

●協力：苑生／大洋図書／「被写界深度」製作委員会

●問い合わせ：https://www.manga10.com/contact

●リアルタイム情報：X マンガ展／TORICO @manga10_torico

●URL：https://www.manga10.com/event/3353

◇楽曲リリース情報

＜オープニング曲＞

●タイトル：「2025」

●アーティスト：Hakubi

●URL：

・Hakubi 公式サイト: https://hakubikyoto.com

・「2025」ストリーミング: https://lnk.to/Hakubi_27

＜エンディング曲＞

●タイトル：「眩」

●アーティスト：YOURNESS

●URL：

・YOURNESS 公式サイト: https://yourness.jp/

・「眩」ストリーミング: https://Yourness.lnk.to/Gen

＜劇中歌＞

●タイトル：2025 （「被写界深度」ver.）

●アーティスト：The underwater suggestion／宇佐卓真

●URL：https://lnk.to/2025_hishakaishindo

＜サウンドトラック＞

●タイトル：ドラマ「被写界深度」オリジナルサウンドトラック

●アーティスト：阿南亮子

●URL：https://lnk.to/hishakaishindo_OST

（エボル）