エスケーエレクトロニクス<6677.T>は４月以降上昇基調にあるが、昨年夏以降の下げに対しては６割程度戻した水準に過ぎない。業績が回復傾向にあることを考慮すると、更なる上値が期待できそうだ。



８月１２日に発表した第３四半期累計（２４年１０月～２５年６月）連結決算は、売上高２２０億３２００万円（前年同期比１２．２％増）、営業利益３１億７２００万円（同４０．０％増）と大幅増益となった。４～６月では営業利益１０億３３００万円で前年同期比２６．９％減となったが、これは前年同期に売り上げ・利益が集中した反動によるもの。１～３月期比では約９０００万円の増加となっており、高水準を維持しているといってよい。



中国や韓国でスマートフォンの新機種向け有機ＥＬパネルの開発が活況で、大型フォトマスク事業の需要が増加しており、特に中国向けが好調に推移している。５月に車載・電子部品向けスクリーンマスク・メタルマスク製造を行うアサヒテックを子会社化したことも寄与した。足もと堅調から会社側では２５年９月期業績予想を売上高で２９０億円から２９３億円（前期比１３．９％増）へ、営業利益を３６億円から４０億円（同３０．７％増）へ上方修正した。



続く２６年９月期も今期の基調を継続し、増収増益が見込まれる。これに対して株価はＰＢＲ０．９倍程度と割安感がある。（仁）



出所：MINKABU PRESS