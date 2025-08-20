お笑いタレントなかやまきんに君（46）が20日に都内で行われた「ケンタッキーフライドチキン『とろ〜り月見』シリーズ発表会」に出席。12日に元マネジャーの飯尾雄一容疑者（51）が詐欺の疑いで逮捕されたことが明らかになってから、初の公の場に登場した。

ケンタッキーは27日から「とろ〜り月見」シリーズ全4種を発売する。きんに君は「人類たまご化計画」の“首謀者”として「Chief Tamago Officer（CTO）」に就任。卵の被りものをしたきんに君は「やあ！どうも！やってまいりました！チーフ・タマゴ・オフィサーに就任いたしました、なかやまきんに君です。パワー！よろしくお願いします」と元気よくあいさつ。

「あの、頭にですね、卵を被せているんですけれども、実はこれを被っているとですね、周りの音が聞こえづらいんですね。周りの音がなかなか聞こえない状況でありまして、だから、皆様の笑い声も聞こえてないんですけれども、ウケてますでしょうか？」と質問。会場から反応があると、「いかがでしょう？ウケてます？ウケてます！ありがとうございます！それがね、ちょっと（ウケている声が）聞こえないので、そこが残念だなっていうのはありますけれども」と明るく場を盛り上げていた。

1日5個のタマゴを食べる、きんに君。固さは半熟が好みで「水が沸騰して6分半」がベストなゆで時間だという。たまごで筋肉のための栄養を摂取しながら、朝と夜の2回、ネタづくりも欠かさないが「朝起きた時ネタ作りすると凄く頭の回転が早いと聞きましたんで…。ちなみに22、23年間は新しいネタはできてないんですけれども、一応ネタ作りしております」と自虐コメント。

「夜からネタ作り。やはり、明日の仕事で“新ネタができないかな”と、これはもう欠かさずやってますよ。ちなみに20数年間にできておりません」と続け、会場は大爆笑。この日のために昨晩考えてきた新ネタ？も披露し、笑いを誘った。

警視庁大井署は12日までに、きんに君が代表を務めるマネジメント会社から現金800万円をだまし取った詐欺の疑いで、元マネジャーの飯尾容疑者を逮捕。飯尾容疑者は黙秘している。報道を受け、きんに君は「大変ショックを受けています。警察の捜査に協力します」とのコメントを出していた。