◇ア・リーグ オリオールズ―レッドソックス（2025年8月19日 ボストン）

オリオールズの菅野智之投手（35）が19日（日本時間20日）、敵地でのレッドソックス戦に先発。5回5安打1失点で11勝目の権利を持って降板した。

先制点は思わぬ形で与えてしまった。0―0で迎えた3回2死二、三塁。打席にストーリーを迎えると、2度プレートを外した。その後、三塁走者・ウォンが大きくリードを取っていたため、けん制しようとしたが三塁手・バスケスが塁についていなかったことから、ウォンが難なく帰塁。アウトにできなかったことで球審が「ディスエンゲージメント違反」を宣告。ボークで走者がそれぞれ進塁し、先制点を許した。

「ディスエンゲージメント違反」は23年から導入されたルールで、3度目のけん制でアウトにできなかった場合、ボークとなる。2度のプレート外しもけん制と同じ扱いになった。菅野にとってボークはプロ13年目、日米通じて初めてだった。

右腕は「ディスエンゲージメント違反」が宣告されると、両手を広げ「なぜ？」と驚きの表情を見せ、納得いかない様子。それでもなおも2死三塁でストーリーを遊ゴロに打ち取り、最少失点で切り抜けた。

また、メジャー初対決となった吉田正尚からは2奪三振。初回2死一、二塁のピンチで初対決を迎えると、初球はこの日最速94・6マイル（約152・2キロ）を計測。その後、2ボール2ストライクからスプリットを低めに沈め空振り三振。4回も先頭で打席に迎えるとスイーパーで空振り三振に打ち取り、仕事をさせなかった。

菅野と吉田の日本での対戦は2018年6月1日（京セラD）の1試合のみ。初回1死二塁から右前適時打、3回に二塁への内野安打、5回にニゴロと3打数2安打1打点で吉田に軍配が上がっていたが、メジャーでは右腕に軍配が上がった。

打線も1点を追う5回にマウントキャッスル、カウザーの2者連続タイムリーなどで3点を奪い逆転に成功。右腕を援護した。

菅野は前回14日（同15日）のマリナーズ戦は5回1/3を3安打1失点で10勝目をマーク。日本投手のメジャー1年目の2桁勝利は昨季の今永昇太（カブス）に続き10人目、36歳シーズンでの到達は最年長記録となった。