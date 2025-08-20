リソー教育が続伸、次世代型テーマパークを展開するリトプラと業務提携へ◇

リソー教育<4714.T>が続伸している。１９日の取引終了後、遊びが学びに変わる次世代型テーマパーク「リトルプラネット」を展開するリトプラ（東京都港区）と業務提携契約を締結すると発表しており、好材料視されている。



リソー教育は今年４月、親会社のヒューリック<3003.T>及びコナミグループ<9766.T>傘下のコナミスポーツと、新しい子育ての拠点として教育特化型ビル「こどもでぱーと」を開業。更に２７年開設予定の「こどもでぱーと渋谷（仮称）」が入居する「ＭＩＴＡＫＥ ＬＩＮＫ ＰＡＲＫ（仮称）」内で、子どもたちの多様な知的好奇心を育み、学びや体験を通して一人ひとりの可能性を広げる場として「創造文化教育施設」の運営を行う予定だが、同施設にデジタル体験スペースを設置するにあたり、リトプラと業務提携して子どもにとって大切な知育・徳育・体育・才育の要素を含んだデジタルコンテンツを共同開発する。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



