日向坂46五期生・大野愛実「アップトゥボーイ」表紙初登場 透明感溢れる夏グラビア披露
【モデルプレス＝2025/08/20】日向坂46の五期生・大野愛実が、8月22日発売の「アップトゥボーイ」（ワニブックス）vol.354の表紙・巻頭に初登場。透明感溢れる夏グラビアを披露している。
【写真】日向坂46五期生・大野愛実、ノースリーブで素肌輝く
今回は 「王道の夏休み」をテーマに、大野の透明感と儚さを詰め込んだ20ページのボリューム撮り下ろしグラビアを掲載。舞台は、どこか懐かしさを感じさせる日本の夏の風景。縁側、浜辺、セミの声…そんな季節の情景の中で、ひと夏の物語を紡いだ。夏の景色と大野の自然体な魅力が重なり合い、まるで映画のワンシーンを切り取ったようなグラビアになった。
裏表紙には、2025年春に櫻坂46に加入したばかりの四期生・中川智尋が初登場。まだあどけなさの残る初々しさと、目を奪われるほどの凜とした佇まい。グループに新たな風を吹き込む中川の“今”を切り取った10ページに仕上がった。（modelpress編集部）
◆大野愛実「アップトゥボーイ」表紙初登場
◆裏表紙は中川智尋
