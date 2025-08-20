20日10時現在の日経平均株価は前日比586.92円（-1.35％）安の4万2959.37円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は711、値下がりは825、変わらずは81。



日経平均マイナス寄与度は250.2円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、アドテスト <6857>が179.63円、フジクラ <5803>が23.8円、リクルート <6098>が21.58円、コナミＧ <9766>が18.91円と続いている。



プラス寄与度トップは京セラ <6971>で、日経平均を10.67円押し上げている。次いでＫＤＤＩ <9433>が7.29円、ホンダ <7267>が5.88円、ＯＬＣ <4661>が5.44円、ダイキン <6367>が5.23円と続く。



業種別では33業種中17業種が値上がり。1位は食料で、以下、鉱業、陸運、石油・石炭と続く。値下がり上位には非鉄金属、情報・通信、機械が並んでいる。



※10時0分8秒時点



