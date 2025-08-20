「整理券システム」が付加！ コンプロ「OVER TAKE PASS」有料チケットサービス
コンプロは、『人気店における行列を価値にする』Webサービス、待ち時間をギュッと短縮＆行列を付加価値に変える【OVER TAKE PASS】有料チケットサービスについて、さらに整理券システムが付加されるTYPE02をリリースしました。
コンプロは、『人気店における行列を価値にする』Webサービス、待ち時間をギュッと短縮＆行列を付加価値に変える【OVER TAKE PASS】有料チケットサービスについて、さらに整理券システムが付加されるTYPE02をリリース。
『OVER TAKE PASS』は有料で販売できる“優先入店チケット”で、予約制ではない、現在を含む短時間内の優先権をコントロールすることができます。
このシステムにより繁盛店における行列という価値をお金に換えることができます。
また、利用者は行列の中で順番を追い越すことができ、時間を有料サービスで買うことができます。
【OVER TAKE PASSの特徴】
■お客様単価の向上
■お店が持つ最大売り上げを伸ばす(キャパシティを超えて付加価値に)
■お客様の本当の需要に応える
独自で開発したサービスで特許を取得し、サービスをリリースしています。
このシステムに、順番待ちをしているお客様のスマホに整理券配布ができる機能がついたTYPE02をリリースしました。
【TYPE02の特徴】
■整理券システムの利用が可能
■整理券の中で自然にOVER TAKE PASSの利用を促します
■抜かれるお客様への不快感がなくなり、利用がスムーズになります
