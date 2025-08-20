沖縄尚学の比嘉公也監督が話題

第107回全国高校野球選手権は19日、甲子園球場で第13日が行われた。準々決勝第4試合で東洋大姫路（兵庫）と対戦した沖縄尚学（沖縄）の比嘉公也監督は、サッ カーの世界的名将に似ているとネットで話題に。Xフォロワー444万人超の海外の有名アカウントも投稿する事態となり、騒然となっている。

視聴者の既視感の正体が、海外にも発信された。ベンチから鋭い視線をグラウンドに送る。沖縄尚学の比嘉監督は、チェルシー、インテル、レアル・マドリードなどで指揮を執り、数々のタイトルを手に入れ、現在はフェネルバフチェでタクトを振るうジョゼ・モウリーニョ監督に似ているとネットで話題になっていた。

Xで444万人超のフォロワーを誇り、世界のサッ カーの話題を取り上げる「Out Of Context Football」は、この日の沖縄尚学戦が始まる前の午後2時56分、何もコメントをつけずに1枚の写真を投稿。そこには仙台育英戦を指揮する比嘉監督の姿があった。

国内から「主日本人でしょw」「baseballやないかい」「フットボールちゃうやろ！」との声が上がれば、海外からも「一見モウリーニョかと思ったよ」「モウリーニョは野球もやっているのか？」「泣くほど笑った」「日本のジョゼだ」など共感するコメントが寄せられていた。



（THE ANSWER編集部）