再生回数47万回を突破して話題となっているのは、Instagramアカウント『コタロウ&ユズ&ルナ』に投稿された、兄妹猫たちの光景。兄猫の上に乗って動きを抑え込む妹猫ちゃんの姿は、一見すると喧嘩をしているかのようにも見えるものの…？思わずほっこりしてしまう、『まさかの理由』に「お兄ちゃんの嬉しそうな顔ｗ」「ふたりとも可愛い♡」と、絶賛の声が寄せられています。

【動画：妹猫が兄猫を押さえつけている現場を目撃→喧嘩かと思ったら…】

コタロウくんを激しく抱きしめるユズちゃん

この日、スコティッシュフォールドのユズちゃんは、兄猫のコタロウくんの上に乗って、コタロウくんのことを抑え込んでいたのだそう。コタロウくんの脇腹に手を回し、ギュッと抱きしめている姿に、兄妹喧嘩が始まったのかと頭をよぎります。

しかし、ふたりは爪を立てたり威嚇をしたりすることなく、抑え込まれているコタロウくんも嫌がる素振りはしていなかったのだとか。いったいふたりが何をしているのかと見守っていると、ユズちゃんの勢いがだんだんと落ち着いてきたそう。

そしてこのあと、思わずキュンとしてしまう『抱きついていた理由』が判明することとなったのでした。

ユズちゃんが抱きついていた『胸キュンすぎる理由』とは…

コタロウくんを抱きしめて、動けないように押さえ込んでいたユズちゃん。初めはコタロウくんが離れないようにがっちりと押さえ込んでいたユズちゃんですが、しばらくすると動きが落ち着いてきたとのこと。そしてユズちゃんは、頭を上下に動かして、コタロウくんを舐め始めたといいます。

実はユズちゃん、いつも自分を毛づくろいしてくれるコタロウくんに「大好き」を伝えようとしていたのだそう。コタロウくんをギュッと抱きしめて押さえ込むことに成功したユズちゃんは、そのままコタロウくんを丹念に毛づくろいし始めたのでした。

コタロウくんもユズちゃんの毛づくろいが気持ち良かったのか、お口をポカンと開けてうっとり顔。そんな激しすぎるユズちゃんの愛情表現に、思わずキュンとしてしまいます。

いつでも一緒にいる仲良し兄妹のユズちゃんとコタロウくん

そんな大の仲良しのユズちゃんとコタロウくんは、いつも一緒にいるのだそう。別の日には、窓辺に座ってふたりでのんびりと外を眺めている姿が目撃されました。

興味津々に外を眺める妹のユズちゃんに、優しく毛づくろいをしてあげるコタロウくん。ふたりの穏やかな空間を見ていると、こちらまで温かい気持ちになってきます。

ユズちゃんからコタロウくんへの好き好き攻撃の光景には、「こんなに仲良しな猫ちゃんたち見たことないです」「今日はする側とされる側がいつもと逆だね」「毛づくろいされてるコタロウくんの顔、可愛すぎ♡」と、絶賛の声が寄せられることに。

Instagramアカウント『コタロウ&ユズ&ルナ』では、そんな仲良し兄妹のコタロウくんとユズちゃん、そして末っ子ルナちゃんとの日々の暮らしが綴られています。

ユズちゃん、コタロウくん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「コタロウ&ユズ&ルナ」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。