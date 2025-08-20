子猫の頃から2025年の現在まで、パパさんの上に乗り続けて7年になるというとっても甘えん坊な猫さん。その様子を1年ずつ遡ってみると…？

猫さんとパパさんの微笑ましい姿は記事執筆時点で3万回再生を突破し、「お父さんを乗りこなしてる」「7年間不変の愛情ですね」といったコメントが寄せられています。

【動画：『お父さんに乗り続けて７年になる猫』→１年ずつ遡ってみたら…】

乗り続けて7年

YouTubeチャンネル『ひのき猫』に投稿されたのは、パパさんに乗り続けてもう7年になる甘えん坊猫「オデコ」ちゃんの様子。この日も、床でうつ伏せになったパパさんの上に、オデコちゃんはどーんと乗っていたといいます。

ママさんに「おいしい？」と聞かれてしまうほどパパさんの背中を舐めたり、おりた後もスリスリしたりと、大好きなパパさんに甘えるオデコちゃん。ご家族にとっては見慣れた光景だそうで、1年ずつその様子を遡ってみると…。

微笑ましい思い出

2024年にはパパさんの首元に乗り、フミフミをしながら夢中で舐めるオデコちゃんの姿が。服がびしょ濡れになろうが爪を立てられようが、猫さんファーストなパパさんはゴロゴロとご機嫌なオデコちゃんの気が済むまで、じっと耐えていたといいます。

2023年と2022年はパパさんが仰向けで、向かい合うオデコちゃんの愛らしさにメロメロの様子。すると、その様子を見ていて羨ましくなったのか、ママさんとの微笑ましいオデコちゃん争奪戦が勃発！ちなみにこの時の勝者は、ママさんだったそうです。

始まりは…

2021年と2020年は、四つん這いで。スリスリが止まらなかったり、パパさんが笑う振動でカタカタと小刻みに揺れながらも寛いでいたそう。まるでオデコちゃんも笑っているような姿に、思わず笑ってしまったそうです。

そして、2019年と始まりの2018年は…、なんとパーカーのフードの中。ぐっすりと眠ったり肩に登ろうとする姿は、まさに天使そのものです。ずっと変わらず、相思相愛なパパさんとオデコちゃんなのでした。

投稿には「オデコちゃん、お父さんをでっかい猫さんだと思ってますよねw」「て事はパパさんは乗られる幸せを7年も感じて来たんですね！羨ましい笑」「オデコ大きくなったねぇ～♡小さい頃も今も可愛い」「なんでだろ、ちょっと涙出てくる」「ずっと元気で乗り続けてね」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『ひのき猫』では、5匹の猫さんたちとご家族の日常の様子が毎日投稿されています。甘えん坊でご家族のことが大好きなオデコちゃんの可愛すぎる姿も、たくさん観ることができますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「ひのき猫」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。