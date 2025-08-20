日向坂46大野愛実、“透明感と儚さ”詰め込んだ大ボリュームグラビア 『アップトゥボーイ』で初表紙
アイドルグループ・日向坂46五期生の大野愛実（18）が、22日発売の『アップトゥボーイ Vol.354』（ワニブックス）で初表紙を飾る。
【写真】海辺でキラキラ輝く笑顔…透明感抜群な大野愛実
「王道の夏休み」をテーマに、大野の透明感と儚（はかな）さを詰め込んだ20ページの大ボリューム撮り下ろしグラビアを届ける。
舞台となるのは、どこか懐かしさを感じさせる日本の夏の風景。縁側、浜辺、セミの声…そんな季節の情景の中で、ひと夏の物語を紡いだ。夏の景色と大野の自然体な魅力が重なり合い、まるで映画のワンシーンを切り取ったようなグラビアとなっている。
そして、2025年春に櫻坂46に加入したばかりの四期生・中川智尋が裏表紙に初登場。まだあどけなさの残る初々しさと、目を奪われるほどの凜とした佇（たたず）まい。グループに新たな風を吹き込む中川の“今”を切り取った10ページとなっている。
