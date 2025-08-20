元SKE48江籠裕奈、素肌に残った水着の跡…ビーチでの大胆ショット公開
アイドルグループ・SKE48を卒業し、現在はソロアイドルとして活動を続ける江籠裕奈が、20日に3冊目となる写真集『I DO Love』を光文社より発売する。ビーチでの大胆カットが公開された。
【写真集カット】美バストあらわなランジェリー姿の江籠裕奈
騒がしいタイ・パタヤの街から少し離れた、落ち着いた美しいビーチで撮影したこのカットは、ビビッドカラーのピンクの水着を大胆にずらした1枚。濡れた毛先、まっすぐにこちらを見つめる視線、そして素肌に残った水着の跡…大胆にして神秘的な雰囲気をまとっている。
「天使から女神へ」をテーマに、タイ・パタヤを中心に撮影された本写真集では、グループ時代「天使」と称された江籠の神秘的でピュアな魅力を、25歳の今、さらにアップデート。白磁のようなボディラインを大胆に披露し、「女神」へと進化した美しさを一冊に詰め込んでいる。
