¤Ê¤¼¤¢¤Ê¤¿¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¤ÏÊ¹¤¼ê¤Ë¶Á¤«¤Ê¤¤¤Î¤«¡Ä»Å»ö¤Î¥Ç¥¤ë¿Í¤¬¥¹¥é¥¤¥É¤ÎºÇ½é¤ÈºÇ¸å¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È
¢£ÎÉ¤¤¥×¥ì¥¼¥ó¤ËÉ¬Í×¤Ê3¤Ä¤ÎÍ×ÁÇ
¤³¤³¤«¤é¤Ï¼ÂºÝ¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê3¤Ä¤ÎÍ×ÁÇ¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¡Ö¥·¥Ê¥ê¥ª¡×¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¡Ö¥È¡¼¥¯¡×¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤ººÇ½é¤Ë¹Í¤¨¤ë¤Ù¤¤Ï¡¢¥·¥Ê¥ê¥ª¡£Ã¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤É¤ó¤ÊÆâÍÆ¤ò¡¢¤É¤¦¤¤¤¦½çÈÖ¤ÇÅÁ¤¨¤ë¤Î¤«¡£¤³¤³¤òÛ£Ëæ¤Ë¤·¤¿¤Þ¤ÞÏÃ¤·»Ï¤á¤ë¤È¡¢Ê¹¤¼ê¤Ï¤Ä¤¤¤Æ¤³¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¥×¥ì¥¼¥ó¤Î¼çÌò¤Ï¾ï¤Ë¡ÈÊ¹¤¼ê¡É¡£Áê¼ê¤Î´Ø¿´¤äÍý²òÅÙ¤òÁÛÁü¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Áê¼ê¤ËÆÏ¤¯¥·¥Ê¥ê¥ª¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¼¡¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¥·¥Ê¥ê¥ª¤ÇÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤¿ÆâÍÆ¤ò»ë³ÐÅª¤ËÅÁ¤¨¤ë¹©É×¤Ç¤¹¡£¥¹¥é¥¤¥É¤Î¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤ä¿Þ²ò¡¢¼Ì¿¿¤ÎÁª¤ÓÊý¤Ò¤È¤Ä¤Ç¡¢ÅÁ¤ï¤êÊý¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¾ðÊó¤òÀ°Íý¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢´¶¾ð¤Ë¤â¶Á¤¯¡È¸«¤»Êý¡É¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤¬¥È¡¼¥¯¡£À¼¤Î¥È¡¼¥ó¡¢ÏÃ¤¹¥Æ¥ó¥Ý¡¢É½¾ð¤ä¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼¡£ÏÃ¤·Êý¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÇ®°Õ¤äÁÛ¤¤¤¬¤Ë¤¸¤ß½Ð¤Þ¤¹¡£¤É¤ì¤À¤±ÆâÍÆ¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¤è¤¯¤Æ¤â¡¢ÏÃ¤·¼ê¤ÎÉ½¸½ÎÏ¤¬È¼¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Ê¹¤¼ê¤Î¿´¤Ë¤ÏÆÏ¤¤Þ¤»¤ó¡£
¥·¥Ê¥ê¥ª¢ª¥Ç¥¶¥¤¥ó¢ª¥È¡¼¥¯¡£¤³¤Î½ç¤Ç½àÈ÷¤ò½Å¤Í¤Æ¤³¤½¡¢Áê¼ê¤Î¿´¤òÆ°¤«¤¹¥×¥ì¥¼¥ó¤¬´°À®¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤Ã¤½¤¯¡¢¼¡¤Î¥Ú¡¼¥¸¤«¤é¤Ò¤È¤Ä¤º¤Ä¾Ü¤·¤¯¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ê²èÁü¡¡¡¥×¥ì¥¼¥ó¤ËÉ¬Í×¤Ê3Í×ÁÇ¡¡¡Ø»É¤µ¤ë¥×¥ì¥¼¥óÁ´½ñ¡Ù¤è¤ê¡Ë
¢£¸½¾õ¤«¤éÍýÁÛ¤Ø¤ÎÎ®¤ì
¤µ¤Ã¤½¤¯¡¢´ðËÜ¥·¥Ê¥ê¥ª¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¼ÂºÝ¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¤Ç¤É¤ó¤ÊÏÃ¤ò¤¹¤ë¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤ÇÌòÎ©¤Ä¤Î¤¬¡¢¡Ö¸½¾õ¤«¤éÍýÁÛ¤Ø¡×¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¤Ç¤¹¡£
¥×¥ì¥¼¥ó¤È¤Ï¡¢Ê¹¤¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¡ÈÆ»¤·¤ë¤Ù¡É¤òÉÁ¤¯¤â¤Î¤Ç¤¹¡£º£¤Î¾õÂÖ¡áAs Is¡ÊA¡Ë¤«¤é¡¢ÍýÁÛ¤Î¾õÂÖ¡áTo Be¡ÊB¡Ë¤Ø¤È¸þ¤«¤¦Æ»¶Ú¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤Ç¡¢Ê¹¤¼ê¤Ï¼«Ê¬¤ÎÊÑ²½¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡£
A¡§¡ÖËè²ó¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¤Ç¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤¦¤Þ¤¯ÏÃ¤»¤Ê¤¤¡×
B¡§¡Ö¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÅÁ¤¨¤é¤ì¡¢Áê¼ê¤Î¿´¤òÆ°¤«¤¹¥×¥ì¥¼¥ó¤¬¤Ç¤¤ë¡×
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¡ÖA¤«¤éB¤Ø¤É¤¦¿Ê¤á¤Ð¤è¤¤¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¡ÈÆ»¶Ú¡Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Ë¡É¤ò¶ñÂÎÅª¤ËÄó¼¨¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢¥·¥Ê¥ê¥ª¤Î¥³¥Ä¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¡ÈÆ»¶Ú¡É¤È¤Ï¤Ä¤Þ¤ê¡¢Ê¹¤¼ê¤¬ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤äÊýË¡¤ò¡¢½ç¤òÄÉ¤Ã¤Æ¼¨¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
²ÝÂê¤Î¸¶°ø¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¡¢¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¥Ò¥ó¥È¤äÁªÂò»è¤ò¼¨¤·¡¢¡Ö¤³¤Î½çÈÖ¤Ç¿Ê¤á¤Ð¡¢¤¢¤Ê¤¿¤âB¤Î¾õÂÖ¤Ë¶á¤Å¤±¤ë¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¹½À®¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¸½¾õ¤Ø¤Î¶¦´¶¢ª²ÄÇ½À¤ÎÄó¼¨¢ª¹ÔÆ°¤Î¸å²¡¤·¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤Ç¡¢Ê¹¤¼ê¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¼«Á³¤ÈÆ°¤¯¤è¤¦¤ÊÀß·×¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¤â¤¦°ìÅÙ¤Þ¤È¤á¤ë¤È¡¢
¡¦A¡Ê¸½¾õ¤Î²ÝÂê¡Ë
¡¦B¡Ê¤¢¤ê¤¿¤¤»Ñ¡Ë
¡¦A¢ªB¤Ø¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¡ÊÄó°Æ¡¦²ò·èºö¡Ë
¤³¤Î3ÅÀ¤òÀ°Íý¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¤ÎÁ´ÂÎÁü¤¬¼«Á³¤È·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥¡¼¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò·è¤á¤ë
¥×¥ì¥¼¥ó¤ÎÊ¹¤¼ê¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÏÃ¤¹¤Ù¤Æ¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤À¤«¤é¤³¤½ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤¬¡¢¡Ö°ìÈÖÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¡×¤ò·è¤á¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¡£¤½¤ì¤ò¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¤Î¼´¤È¤Ê¤ë¡Ö¥¡¼¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡×¤È¸Æ¤Ó¤Þ¤¹¡£
¥¡¼¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÌÀ³Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ºÙ¤«¤¤ÆâÍÆ¤ÏËº¤ì¤é¤ì¤Æ¤â¡¢¡Ö¤³¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¤Ç°ìÈÖ¸À¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤³¤ì¤À¡×¤È°õ¾Ý¤Ë»Ä¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥¡¼¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¤ÎÇØ¹ü¤Ç¤¢¤ê¡¢°ìÈÖÅÁ¤¨¤¿¤¤¡È°ì¸À¡É¤Ç¤¹¡£
¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Ç¿¨¤ì¡¢ÃæÈ×¤Ç»Ù¤¨¡¢¥¯¥í¡¼¥¸¥ó¥°¤Ç¤â¤¦°ìÅÙ¤·¤Ã¤«¤êÅÁ¤¨¤ë¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥×¥ì¥¼¥óÁ´ÂÎ¤Ë°ì´ÓÀ¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢Ê¹¤¼ê¤Î¿´¤Ë»Ä¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¯¤êÊÖ¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¿Í¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤ò³Ð¤¨¤Æ¤Ï¤¯¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤Î°ì¸À¤À¤±¤Ï¿´¤Ë»Ä¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òËá¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£´ðËÜ¥ë¡¼¥ë¤Ï¡Ö10ÉÃ°ÊÆâ¤Ç¸À¤¨¤Æ¡¢Áê¼ê¤ÎÌÜÀþ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¤Á¤ó¤È¹ÔÆ°¤òÂ¥¤¹¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡×¡£
ºî¤êÊý¤Ï¡¢¼¡¤Î3¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£
¡Áê¼ê¤Î²ÝÂê¤òÀ°Íý¤¹¤ë¡½¡½Çº¤ß¡¦ÉÔËþ¡¦Íßµá¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¤â¶¦´¶¤µ¤ì¤½¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò¤Ò¤È¤ÄÁª¤Ö¡£
¢¼«Ê¬¤Î¼çÄ¥¤ò°ì¸À¤Ç¸À¤¤ÀÚ¤ë¡½¡½¡Ö¤À¤«¤é¢þ¢þ¤¬Âç»ö¡×¡Ö¢þ¢þ¤òÊÑ¤¨¤ì¤Ð¤¹¤Ù¤Æ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡×¤Ê¤É¡¢·ëÏÀ¤ò¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¡£
£¼ª¤Ë»Ä¤ë¸ÀÍÕ¤ËËá¤¯¡½¡½¥ê¥º¥à¡¦ÂÐÈæ¡¦¸À¤¤ÀÚ¤êÉ½¸½¤ò»È¤¦¤È°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ê¤ä¤¹¤¤¡£
²èÁü¢¡¡²ÝÂê²ò·è¤ÎÆ»¶Ú¤ò¼¨¤¹¡¡¡Ø»É¤µ¤ë¥×¥ì¥¼¥óÁ´½ñ¡Ù¤è¤ê
¢£¥¹¥é¥¤¥É¤Ï9Ëç¤¢¤ì¤Ð½½Ê¬
¤½¤¦¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¡¢¼¡¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤ËÅö¤Æ¤Ï¤á¤Æ¹Í¤¨¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡Ö¤¿¤Ã¤¿¢þ¢þ¤Ç¡¢¢¤¢¤¤ÏÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¡×¡¢¡Ö¢þ¢þ¤³¤½¤¬¡¢¢¤¢¤¤Î¥«¥®¤À¡×¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤â¤Ç¤¤ë¡¢¢þ¢þ¤ÎÂè°ìÊâ¡×¤Ê¤É¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤¿¤Ã¤¿1Ëç¤Ç¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¤ÏÊÑ¤ï¤ë¡×¡¢¡Ö¡ÈÅÁ¤¨¤ë¡É¤è¤ê¡¢¡ÈÅÁ¤ï¤ë¡É¤ò¹Í¤¨¤è¤¦¡×¡¢¡Ö½àÈ÷¤³¤½¡¢À®¸ù¤Î9³ä¡×¤Ê¤É¡£
¥¡¼¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Äê¤Þ¤ì¤Ð¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¤ÎÁ´ÂÎÁü¤¬°ú¤Äù¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£ÅÁ¤¨¤¿¤¤¤¹¤Ù¤Æ¤ò¡¢¤³¤Î°ì¸À¤Ç¾ÝÄ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥¡¼¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢¥¹¥é¥¤¥É¤òºî¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤È¤¡¢ÏÃ¤·¤¿¤¤¤³¤È¤ò¤É¤ó¤É¤óµÍ¤á¹þ¤ó¤Ç¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤Ç¤ÏÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤Ü¤ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ª¤¹¤¹¤á¤Ï¡Ö¥¹¥é¥¤¥É¤ò9Ëç¤Ë¹Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥ë¡¼¥ë¤Ç¤¹¡£¤â¤·9Ëç¤À¤±¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢²¿¤ò»Ä¤½¤¦¤«¡©¡¡¤³¤Î»ëÅÀ¤ÇÁª¤ÓÈ´¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¤Î³Ë¿´¤¬¼«Á³¤ÈÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê²èÁü£¡¡9Ëç¤Î¥¹¥é¥¤¥É¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¡¡¡Ø»É¤µ¤ë¥×¥ì¥¼¥óÁ´½ñ¡Ù¤è¤ê¡Ë
¢£¥×¥ì¥¼¥ó¤âÂè°ì°õ¾Ý¤¬9³ä
¤½¤·¤Æ¡¢ÆÃ¤Ë½ÅÍ×¤Ê¤Î¤¬ºÇ½é¤Î1Ëç¤ÈºÇ¸å¤Î1Ëç¡£
¤Þ¤º¡¢ºÇ½é¤Î1Ëç¡á¥¿¥¤¥È¥ë¥¹¥é¥¤¥É¡£¤³¤³¤ÇÊ¹¤¼ê¤Ï¡Ö¤³¤ÎÏÃ¤ÏÌÌÇò¤½¤¦¤«¡©¡×¡Ö¼«Ê¬¤ËÍ±×¤½¤¦¤«¡©¡×¤òÄ¾´¶Åª¤ËÈ½ÃÇ¤·¤Þ¤¹¡£ÂÐ¿Í¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏÂè°ì°õ¾Ý¤¬9³ä¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âºÇ½é¤Î1Ëç¤ÇÊ¹¤¯»ÑÀª¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤ÏÁê¼êÌÜÀþ¤Î¸ÀÍÕ¤ä¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÅª¤Ë¼æ¤¤Ä¤±¤ë¹©É×¤ò¤·¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤ÎÏÃ¤À¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤·¤Æ¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¡¢ºÇ¸å¤Î1Ëç¡á¥¯¥í¡¼¥¸¥ó¥°¥¹¥é¥¤¥É¤â¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¡Ö¤´À¶Ä°¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤Ç½ª¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¡¼¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¡¢´üÂÔ¤¹¤ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òÎÏ¶¯¤¯ÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ºÇ½é¤Ç´üÂÔ¤òÀ¸¤ß¡¢ºÇ¸å¤Ç¹ÔÆ°¤òÂ¥¤¹¡£¤³¤Î¡È»Ï¤Þ¤ê¤È½ª¤ï¤ê¡É¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥×¥ì¥¼¥óÁ´ÂÎ¤Î°õ¾Ý¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¤Î»þ´Ö¤ËÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢9Ëç°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢Àè½Ò¤Î9Ëç¤ò¼´¤Ë¡¢ÊäÂ¥¹¥é¥¤¥É¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¤¤±¤Ð¥¹¥à¡¼¥º¤Ç¤¹¡£
½ÂÃ« ÍºÂç¡Ê¤·¤Ö¤ä¡¦¤æ¤¦¤À¤¤¡Ë
MOVED¼ÒÄ¹¡¢¥µ¥¤¥Ü¥¦¥º¡¡¥¨¥Ð¥ó¥¸¥§¥ê¥¹¥È
Åìµþ¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç³Ø¹»ïªµä²ÊÂ´¶È¡¢¥·¥É¥Ë¡¼¤Çïªµä»Õ¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£µ¢¹ñ¸å¡¢ÆÈÎ©¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢ICT¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥º³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤ÆIT¶È³¦¤Ø¤È¥¥ã¥ê¥¢¥Á¥§¥ó¥¸¡£IT¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÆ³Æþ¸¦½¤¤ä»ñ³Ê»î¸³¤ÎÀß·×¤Ê¤É¤ò·Ð¸³¡£2015Ç¯¤è¤ê¥µ¥¤¥Ü¥¦¥º³ô¼°²ñ¼Òkintone¥¨¥Ð¥ó¥¸¥§¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢Ç¯´Ö140²ó¤òÄ¶¤¨¤ë¥»¥ß¥Ê¡¼¡¦¹Ö±é³èÆ°¤òÃ´Åö¤·¡¢kintone¤ÎÇ§ÃÎ³ÈÂç¡¦¥æ¡¼¥¶¡¼¿ôÁý²Ã¤Ë¹×¸¥¡£2018Ç¯9·î³ô¼°²ñ¼ÒMOVED¤òÁÏ¶È¤·¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¸¦½¤¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¡¦Å¸¼¨²ñ»Ù±ç¤Ê¤É¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
µÈÆ£ ÃÒ¹¡Ê¤è¤·¤Õ¤¸¡¦¤È¤â¤Ò¤í¡Ë
¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼
Prezi Expert ²ñ·×»öÌ³½ê¶ÐÌ³¡¢¥í¡¼¥«¥ê¥¼¡¼¥·¥ç¥ó¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤ò·Ð¤Æ¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤È¤·¤ÆÆÈÎ©¡£2014Ç¯¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ç½é¤á¤ÆPrezi Expert¤Î¸ø¼°Ç§Äê¤ò¼èÆÀ¡£2015Ç¯¡Á2017Ç¯¤Ï¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡¢2018Ç¯¡ÁÆüËÜ¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¡£¹ñºÝ¥µ¥ß¥Ã¥È¡¢¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤ò¤Ï¤¸¤á¥¤¥Ù¥ó¥È¤äÅ¸¼¨²ñ¤Ê¤É¡¢¹ñÆâ³°¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¿ôÂ¿¤¯¼ê³Ý¤±¤ë¡£¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¹ñºÝ¥³¥ó¥Æ¥¹¥ÈPrezi Awards 2018¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ºÇ¹â±ÉÍÀ¤Ë¤¢¤¿¤ë¡ÈPrezi Expert: Best Overall¡É¤ò¼õ¾Þ¡£Ãø½ñ¤Ë¡ØPrezi¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Ö¥Ã¥¯¡Ù¡ØPrezi¤Ç¶Ë¤á¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¡Ê¶¦¤ËÆü·ÐBP¼Ò¡Ë
