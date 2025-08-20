21歳福田師王、ボルシアMGから2部カールスルーエにレンタル移籍へ　2億円前後の買い取りOP付きと現地紙

2023年からドイツ1部ボルシアMGに所属してきたFW福田師王。

鹿児島県の神村学園高校では3年連続で全国高等学校サッカー選手権大会で活躍し、Jリーグのクラブを経ずに欧州でプロになった。

今年1月にブンデスリーガ初ゴールを決めたものの、トップチームで出場機会は限られており、今夏にボルシアが日本代表FW町野修斗を補強したこともあり、21歳になった福田は移籍が噂されている。

ドイツ紙『Sky』によれば、福田の移籍についてボルシアとカールスルーエが完全合意に達したという。

100〜150万ユーロ（約1.7〜2.5億円）の買い取りオプション付きのレンタル移籍になるとのこと。

福田はメディカルチェックを受ける予定で、「カールスルーエにとっては最高の契約になる」とも現地で伝えられている。

カールスルーエは1894年創設で、”闘将“と呼ばれた元ドイツ代表守護神オリヴァー・カーンらを輩出したクラブ。また、元日本代表の山田大記氏が2014〜2017年までプレーしている。昨季はドイツ2部リーグで18チーム中8位だった。