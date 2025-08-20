お笑いトリオ「3時のヒロイン」の福田麻貴（36）が19日放送のTBS「秘密のストレス共有バラエティ め組の園」（火曜深夜0・01）に出演。番組コントに共感する場面があった。

番組では、令和の日本人が抱える心のモヤモヤを再現コント化。今回は「身の回りにいるストレス女」として、「あなたのことを思って」という言葉を口実に仕事を任せる上司が取り上げられた。

上司側に共感したというフリーアナウンサーの川田裕美は、この「あなたのことを思って」という何気ないフレーズについて「やっぱり自分の経験を言いたくなるから、この一言をつけなければバレずにいけるんですけど…」とコメント。同様に福田は「逆に、後輩とかに言ってるけどホンマに分かってなさそうって時、めっちゃムズくないですか？」と疑問を口にした。

さらに「言いそうになるもん。思って言ってんねんけどな…みたいな」と先輩としての心境を吐露。「こっちも気をつけないといけない」と己を戒めると、お笑いコンビ「ダイアン」の津田篤宏から「2人とも“そっち派”やん、じゃあ」という声が。福田は「“あなたのことを思って”女でしたー！」とノリ良く手を挙げ、スタジオを盛り上げていた。