“精霊ジーニー” キム・ウビン、“心を閉ざした”スジの願いをかなえる…『魔法のランプにお願い』10・3 Netflixで配信開始 『むやみに切なく』以来約9年共演
俳優のキム・ウビンとスジが『むやみに切なく』以来約9年ぶりに共演を果たすファンタジー・ロマコメ、Netflixシリーズ『Genie, Make a Wish（英題）』が10月3日より世界独占配信されることが決定した。邦題は『魔法のランプにお願い』と発表された。
【動画】キム・ウビンがスジにぎゅっと寄り添う…『魔法のランプにお願い』予告
キム・ウビン演じる魔法のランプの精霊ジーニーと、スジ演じる心を閉ざした女性ガヨンが出会い、彼女の3つの願いをかなえようとする中で、まさかのスリリングなロマンスに引き込まれていく。配信日＆邦題決定に加え、唯一無二でユニークな世界観とともに、ジーニーとガヨンのロマンスを予感させる初映像とキーアートも解禁された。
物語は、千年の眠りから目覚めた魔法のランプの精霊ジーニー（演：キム・ウビン）が、ランプの新しい持ち主となった感情を閉ざした女性ガヨン（演：スジ）と出会い、彼女の人生を変える3つの願いをかなえようとすることから始まる。
悪戯好きで“悪魔めいた”性格で現代社会になじもうと奮闘するジーニーと、あることをきっかけに心を閉ざしているガヨンは、やがて予測不能なロマンスに引き込まれていくことに…。
解禁された初の映像では、美しくきらめく砂漠を背景に、毅然とランプを携えるガヨンの前に、黄金の砂の渦からジーニーが登場。彼は、「土でこしらえられた少女よ…地の果てまで追いかけてお前を捜し出す―忘れるな、お前が出会う俺の名は、イブリースだ」という謎にあふれた“約束”を投げかけるが、ランプの精霊の正体が「イブリース」＝“悪魔”とは果たしてどういうことなのか。
誰もが知るあの物語とは一味も二味も違う展開が待ち受けるに違いないが、関係性すら謎めいた2人が顔を寄せる姿からは、ロマンスの幕開けも予感させる。
『配達人 〜終末の救世主〜』(Netflixで独占配信中)、『相続者たち』(Netflixで配信中)、『私たちのブルース』(Netflixで独占配信中)などへの出演で知られ、『むやみに切なく』ではスジと恋人役を演じた実力派キム・ウビン。
そして、“国民の初恋”と称されるほどに圧倒的人気を誇り、『スタートアップ：夢の扉』(Netflixで独占配信中)、『イ・ドゥナ！』(Netflixで独占配信中)などに出演、ファッションアイコンとしても注目を集めるスジ。
さらに、作品を彩る助演陣として、アン・ウンジン（『賢い医師生活』Netflixで独占配信中）、ノ・サンヒョン（『ラブ・イン・ザ・ビッグシティ』）、コ・ギュピル（『TWELVE トゥエルブ』）、イ・ジュヨン（『The 8 Show 〜極限のマネーショー〜』Netflixで独占配信中）らも名を連ね、ユニークな世界にさらなる輝きを添える。
■配信情報
Netflixシリーズ『魔法のランプにお願い』10月3日（金）より独占配信
【動画】キム・ウビンがスジにぎゅっと寄り添う…『魔法のランプにお願い』予告
キム・ウビン演じる魔法のランプの精霊ジーニーと、スジ演じる心を閉ざした女性ガヨンが出会い、彼女の3つの願いをかなえようとする中で、まさかのスリリングなロマンスに引き込まれていく。配信日＆邦題決定に加え、唯一無二でユニークな世界観とともに、ジーニーとガヨンのロマンスを予感させる初映像とキーアートも解禁された。
悪戯好きで“悪魔めいた”性格で現代社会になじもうと奮闘するジーニーと、あることをきっかけに心を閉ざしているガヨンは、やがて予測不能なロマンスに引き込まれていくことに…。
解禁された初の映像では、美しくきらめく砂漠を背景に、毅然とランプを携えるガヨンの前に、黄金の砂の渦からジーニーが登場。彼は、「土でこしらえられた少女よ…地の果てまで追いかけてお前を捜し出す―忘れるな、お前が出会う俺の名は、イブリースだ」という謎にあふれた“約束”を投げかけるが、ランプの精霊の正体が「イブリース」＝“悪魔”とは果たしてどういうことなのか。
誰もが知るあの物語とは一味も二味も違う展開が待ち受けるに違いないが、関係性すら謎めいた2人が顔を寄せる姿からは、ロマンスの幕開けも予感させる。
『配達人 〜終末の救世主〜』(Netflixで独占配信中)、『相続者たち』(Netflixで配信中)、『私たちのブルース』(Netflixで独占配信中)などへの出演で知られ、『むやみに切なく』ではスジと恋人役を演じた実力派キム・ウビン。
そして、“国民の初恋”と称されるほどに圧倒的人気を誇り、『スタートアップ：夢の扉』(Netflixで独占配信中)、『イ・ドゥナ！』(Netflixで独占配信中)などに出演、ファッションアイコンとしても注目を集めるスジ。
さらに、作品を彩る助演陣として、アン・ウンジン（『賢い医師生活』Netflixで独占配信中）、ノ・サンヒョン（『ラブ・イン・ザ・ビッグシティ』）、コ・ギュピル（『TWELVE トゥエルブ』）、イ・ジュヨン（『The 8 Show 〜極限のマネーショー〜』Netflixで独占配信中）らも名を連ね、ユニークな世界にさらなる輝きを添える。
■配信情報
Netflixシリーズ『魔法のランプにお願い』10月3日（金）より独占配信