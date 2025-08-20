開業からまもなく2周年を迎える栃木県宇都宮市などを走る次世代型路面電車＝LRTの累計利用者数が19日、1000万人を達成しました。

運営会社は想定より半年ほど早いペースだとしていて、好調な利用状況が続いています。

「ライトライン」は宇都宮市のJR宇都宮駅前から東側の芳賀町まで全長14.6キロを走るLRT＝次世代型路面電車の路線として、2023年8月26日に開業しました。

運営会社の宇都宮ライトレールは20日、開業以来の累計利用者数が開業725日目の19日に1000万人に到達したと発表しました。

想定よりも半年ほど早いペースでの達成で、好調な利用状況が続いています。

また、利用者数の増加は直近でも続いていて、2025年4月以降は月間の利用者数が毎月開業以来の過去最多を更新し、7月は初めて50万人を上回りました。

宇都宮ライトレールは「これからも安全第一で、末永く、たくさんの皆さまに愛される路線となるよう、利用者の皆さまのご意見を伺いながら、運行に努めてまいります」とコメントしています。

ライトラインは開業2周年を記念して、8月23日はキッズフリーDayとして小学生以下は終日運賃無料となるほか、記念のラッピング車両を宇都宮駅東口停留場に展示する予定です。