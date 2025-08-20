「救国顔」だと思うSTARTOタレントランキング！ 1位「目黒蓮（Snow Man）」、わずか1票差の2位は？
さまざまなタイプのイケメンが所属しているSTARTO ENTERTAINMENT。All About ニュース編集部は7月28〜29日、全国の10〜70代の男女240人を対象に「〇〇顔のSTARTOタレント」に関するアンケート調査を実施。今回は、「救国顔」に関するランキングを紹介します。
救国顔は、多くの人から好かれる爽やかで好青年タイプです。明るく活発で、漫画の主人公的な魅力を誇り国を救いそうな雰囲気を感じさせるイケメンとなります。それでは、「救国顔だと思うSTARTOタレント」のランキングを見ていきましょう。
2位に選ばれたのは山田涼介さんでした。山田さんは、Hey! Say! JUMPのメンバーとしてデビュー。個人では、数多くの映画やドラマに出演して俳優として大人気です。また、ソロアーティストとしてオリジナルアルバムを発売し、個人のYouTubeチャンネル『LEOの遊び場』を開設するなど多方面で活躍。幅広い世代から人気を集め、高い知名度を誇っています。
そんな山田さんは、デビュー当初から現在まで美しいルックスを維持しているアイドルです。ファッション誌『ViVi』（講談社）の「ViVi国宝級イケメンランキング」における「ADULT部門」では1位を獲得。主人公感があるイケメンで、男女問わず支持されています。
回答者からは、「清潔感にあふれていて、きれいな顔をしているので選びました」（30代女性／東京都）、「澄んだ大きな瞳は心の美しい主人公にぴったり」（60代女性／静岡県）、「とても好青年。30過ぎてもあの顔はすごい」（30代女性／埼玉県）などの意見が寄せられました。
1位に選ばれたのは目黒蓮さんでした。目黒さんは、Snow Manのメンバーとしてデビュー。ヒット曲を連発し、国民的な人気を獲得しました。目黒さんは、個人では俳優としてさまざまな作品に出演。ドラマ『silent』『海のはじまり』（ともにフジテレビ系）、映画『わたしの幸せな結婚』など、話題作で主要キャラクターを演じています。
また、スタイルの良さを生かしてモデルとしても活躍。日本人男性初のFENDI ジャパンブランドアンバサダーに就任し、グローバルキャンペーンにも起用されています。現代の日本を代表する好青年タイプのイケメンで、一番の救国顔だと言えるでしょう。
回答者からは、「私的なイメージですが、ポロシャツが似合うような好青年感があると思います」（50代女性／埼玉県）、「パーツがしっかりしていながら、やさしい顔立ちをしていて好青年がにじみ出ている」（40代女性／茨城県）、「かっこよさはもちろん、良い人柄も伝わります」（50代女性／新潟県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の筆者：ゆるま 小林 プロフィール
長年にわたってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
