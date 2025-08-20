好き＆行ってみたい「茨城県の星空スポット」ランキング！ 2位「国営ひたち海浜公園」、1位は？【2025年調査】
All About ニュース編集部では、8月7〜12日の期間、全国20〜60代の男女250人を対象に、「関東地方の星空スポット」に関するアンケートを実施しました。
その中から、好き＆行ってみたい「茨城県の星空スポット」ランキングの結果をご紹介します。
2位：国営ひたち海浜公園／62票広大な敷地に四季折々の花が咲く国営ひたち海浜公園は、昼夜問わず人気のスポット。公園は夜間に閉園しますが、周辺のエリアでの星空観賞では、視界を遮るものが少ないため夜空を広く見渡すことができます。特に春や秋の晴れた夜は空気も澄み、静かな芝生の上で星を楽しむのに最適です。
1位：筑波山／68票1位には、関東平野を広く見渡せる筑波山が選ばれました。登山やドライブコースとしても知られていますが、夜には星空観賞が楽しめるスポットとしても注目されています。標高877mの山頂付近では、空気が澄んだ日には星座を観察しやすい環境が広がり、山頂周辺からの開放感ある景色と夜空の組み合わせが楽しめます。
回答者からは「関東平野を一望できる標高の高い場所で、街の明かりを少し離れて空気が澄んでいるため、星空観察に適しています。登山道や展望台も整備されているので、登山と星空観察をセットで楽しめるのが魅力です」（50代女性／東京都）、「ここから見る星空は格別！だいすき」（30代女性／茨城県）、「山頂からの見晴らしも良く、満天の星空を楽しみながら静かな時間を過ごせる」（30代女性／神奈川県）といった声が集まりました。
この記事の筆者：坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに参入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)