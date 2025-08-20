BTS、TXTの弟分・CORTIS、デビュー曲“斬新”MV公開 メンバーが“共同演出”
BTSやTOMORROW X TOGETHERを擁するBIGHIT MUSICからデビューしたボーイグループ「CORTIS」が、1st EP「COLOR OUTSIDE THE LINES」のタイトル曲「What You Want」のミュージックビデオ（MV）を公開した。
MVの中でメンバーは、夢と現実の境界を行き来する。映像の冒頭、メンバーは熱い砂漠で自動車が故障し、立ち往生する。その後、食堂で居眠りしている姿が映し出され、先の場面が夢だったことを暗示する。現実に戻って安堵するのも束の間、レストランでは食材が宙を舞い、ガソリンスタンドでは油の代わりにジュースが噴き出す。砂漠から食堂、地下鉄、ガソリンスタンドへと場所が変わるたびにまるで目が覚めたかのように見えるが、実はそれも現実ではない別の夢。日常的な空間で起こる非現実的な事件が、予測不可能な面白さを生み出している。また、大胆なアングルとリズミカルな編集にメンバーたちのオーバーなリアクションが加わり、ブラックコメディ映画を見ているかのような映像となっている。
メンバーは、全員がMVに共同演出として名を連ねている。独特なアングルとユーモラスな状況設定に10代ならではの斬新なアイデアが光っている。また、楽曲のメッセージである「ほしいものは必ず手に入れる」という“夢”を多義的な意味の“夢”と解釈し、映像のキーワードとして用いた点もポイント。CORTISはタイトル曲の音楽・振付はもちろん、MVも共同クリエイトし、“ヤングクリエイタークルー”としての力量を発揮している。
CORTISは18日午後6時、タイトル曲「What You Want」の音源をリリースし、デビューを果たした。21日に放送されるMnet『M COUNT DOWN』を皮切りに本格的な音楽放送活動をスタートする。斬新なランニングマシンパフォーマンスで注目を集めた後、9月8日に1st EP「COLOR OUTSIDE THE LINES」をリリースする。
