

暑いからといって冷たいコーヒーやお茶をがぶ飲みすると、さらなる疲労を招くことも。夏場の疲労回復に適した飲み物とは？（写真：Peak River／PIXTA）

猛暑で疲れを感じている場合、水分不足に陥っているからかもしれません。そんなときにアイスコーヒーや冷たいお茶をがぶ飲みする方もいますが、逆効果になる可能性も。本稿では『疲れない人の上手な食べ方』より一部抜粋のうえ、夏場におすすめの意外な飲み物をご紹介します。

夏場に疲労を感じやすいのはなぜ？

夏は、クーラーのないところにいたり、炎天下を歩いたりするだけで大量に汗をかき、体力を消耗して疲労を感じやすくなります。同じコースをジョギングやランニングしてみても、夏場と冬場では、疲労の度合いがかなり違うはずです。

なぜ夏場は疲労を感じやすいのでしょうか。まずは、夏に疲労が蓄積されていく仕組みを追ってみましょう。

ヒトは、生きるために24時間休むことなくエネルギーを消費して体熱を作り、血液を使って体熱を皮膚まで運んでいます。そして、必要に応じて、体温より低い外気温で体熱を冷ましています。

ところが、夏のように気温が高くなると、外気で体熱を冷ますのが難しくなります。その状態で力仕事やスポーツなどを行えば、筋肉を使うことでエネルギーが消費され、体熱はさらに高くなります。屋外であれば強い日差しが照りつけ、皮膚の表面の温度を上げます。

大量の汗が疲労の原因に。水分やミネラルが流出

そんなとき、体は汗をたくさん出して体温を調節しようとします。汗をかくことで水分が蒸発し、体温を下げることができるからです。汗の原料は血液です。汗の通り道になる汗腺の細胞がたくさんのエネルギーを使って血液から水分を取り出し、汗を作っています。

汗がだらだら流れ出る状態になると、もはや汗は蒸発しにくくなります。こうなると体温調節が難しくなって、エネルギーは消費される一方です。

そのうえ、汗をかくと、水分はもちろん、カリウム、ナトリウム、カルシウム、鉄などのミネラルも排出されて、体内のミネラルバランスが乱れ、ますます体に負担がかかります。

だから水分が不足しがちな暑い夏は、誰しも、どうしても疲れやすくなるのです。

では、夏場の水分不足による疲労は、どうやって防げばいいのでしょうか。

よく、冷たいコーヒーや紅茶、緑茶などをがぶがぶ飲む方もいるようですが、これはおすすめできません。コーヒーやお茶にはカフェインが含まれており、利尿作用があるため、逆に体の水分やミネラルがますます失われやすくなってしまうからです。

ミネラルも豊富！夏の水分補給にぴったりの飲み物

そこで、私がおすすめしたいのは、ミネラル補給も水分補給もエネルギー補給も一度にできる、無脂肪の牛乳です。





無脂肪の牛乳は、成分調整牛乳の一種で、乳脂肪分を0.5％未満に調整した牛乳のことです。もちろん、カフェインは含まれていません。カロリーも控えめで、コレステロールを上げる飽和脂肪酸も、ほんのわずかしか含まれていません。

それでいて、カリウム、ナトリウム、カルシウム、鉄などの大事なミネラルはしっかり補給できます。1日500㎖程度までなら、飲んでOKです。

こんなにすばらしい飲み物なのに、まだ、それほど広く飲まれていないようです。

夏場の水分不足を防止するドリンクとして、ぜひお試しください。

（森 由香子 ： 管理栄養士／日本抗加齢医学会指導士）