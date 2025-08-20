元SKE48古畑奈和、艶やかランジェリー＆シルクワンピ姿 「2nd写真集」第3弾カット解禁
俳優・古畑奈和（28）の2nd写真集（9月15日発売／光文社）から、先行カット第3弾が公開された。
【写真】色気あふれる艶やかランジェリー姿の古畑奈和
本作は古畑にとって初の海外ロケ作品となり、台湾南部の台南・高雄を舞台に撮影。日常と非日常、現実と幻想が交錯するような美麗なカットが多数収録されている。
今回解禁されたのは、現地の食堂兼住宅で撮影されたランジェリーカット。実際に家族が生活している部屋を舞台に、退廃的な色気とアンニュイな表情で大人の魅力を漂わせた一枚に仕上がっている。
さらに、食堂スペースで撮影したシルクの総柄ワンピース姿も公開。オリエンタルな雰囲気と艶やかな肌のコントラストが際立ち、映画のワンシーンを思わせる仕上がりとなっている。
古畑は、1996年9月15日生まれ、愛知県出身。身長160センチ。アイドルグループ・SKE48のメンバーとして活動後、2022年10月よりドラマ・映画・舞台などを軸に俳優としての活動を開始。2024年はNHK連続テレビ小説『虎に翼』への出演を皮切りに、劇団 TEAM-ODAC「ダルマ」、「理系が恋に落ちたので証明してみた。」、「のうぜい合戦」、劇団 TEAM-ODAC「破天荒フェニックス」など数々の舞台や、「BISHU 世界でいちばん優しい服」、「私が俺の人生!?」などの映画に出演。
12月に発売した『FLASH デジタル写真集 古畑奈和 HELLO NEW ME』も話題となった。2025年は「キャッシュ・オン・デリバリー」を皮切りに、劇団 TEAM-ODAC「猫と犬と約束の燈〜最終章〜」、「WIREINSATS-ヴィアインザッツ-」などヒロインとしても数々の舞台に出演。さらに、4月からは FMAICHI の「DAYDREAM MAGIC」で生ワイドパーソナリティを務めている。
