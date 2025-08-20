２０日の東京株式市場は売り優勢でスタート、寄り付きの日経平均株価は前営業日比１４５円安の４万３４００円と続落。



前日の欧州株市場は総じて堅調だったが、米国株市場ではＮＹダウが小反発したもののハイテク株比率の高いナスダック総合株価指数は３００ポイントを超える下げとなった。エヌビディア＜ＮＶＤＡ＞やアドバンスト・マイクロ・デバイシズ＜ＡＭＤ＞など半導体セクターへの売りも目立つ状況にあり、東京市場でも投資家のセンチメントを悪化させている。２２日に予定されるジャクソンホール会議でのパウエルＦＲＢ議長の講演を控え、足もと様子見ムードも漂うところ。取引時間中は米株価指数先物の値動きなども全体相場に影響を与えそうだ。



出所：ＭＩＮＫＡＢＵ ＰＲＥＳＳ

