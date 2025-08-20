千鳥がMCを務めるバラエティ『チャンスの時間』（ABEMA SPECIALチャンネル）。

8月17日（日）放送の同番組では、グラビアアイドルが明かした“女性の本音”に男性陣が思わず納得してしまう場面があった。

©AbemaTV,Inc.

今回は、男性の知らない女性の本音を歌にのせて暴露する企画「女性の本音ラブソング〜真夏の復活SP〜」を開催。

約1年半ぶりの開催となった今回は、“本音女王”として殿堂入りしている元AKB48の大島麻衣と、“元祖本音シンガー”こと若林亜希に加え、グラビアアイドル・池田ゆうな、高梨瑞樹、成瀬いなが初参戦。

特別審査員にAMEMIYAを迎え、知られざる“女心”が込められた本音ソングを審査した。

©AbemaTV,Inc.

“レジェンド本音シンガー”として君臨する大島と若林への下剋上を掲げた初参戦組の挑戦では、気合が入るデートで「スリルを感じるため」に身につける“勝負下着”を明かした池田。

これにノブは「Mr.Childrenの『名もなき歌』みたい」とコメントした。

©AbemaTV,Inc.

「彼氏が捕まると女は『待ってるね』と言いながらも浮気してる」という歌い出しで、ヤンキーの恋愛事情を歌った成瀬には、大悟が「慰問とかで歌ってもいいかもね」と感心。

初挑戦ながらも“本音シンガー”としてのポテンシャルを見せつけた。

©AbemaTV,Inc.

そんななか、とくに千鳥から「素晴らしい！」と絶賛を浴びたのは、“女性の痕跡を隠したがる男性”への教訓を込めた高梨。

高梨は「男の部屋に行ったとき」「ネフリでホラー映画15分見た跡があったら『こっからおっぱじめたんだ』ってわかるよ」と、隠し事をする男性へのリアルな指摘を歌い上げた。

「女の子が来るってなったら、絶対痕跡を消す。でも視聴中コンテンツは消さない」「男の人って『刃牙』か『孤独のグルメ』しかない」とも語り、男性陣は笑いながらも納得の表情を浮かべていた。