人気アニメ「ぼっち・ざ・ろっく！」と全国の温浴施設「湯楽の里」「喜楽里」の併設レストラン20店舗によるコラボフェアが、2025年8月19日から10月5日までの期間限定で開催されます。今回のフェアでは、メンバーをイメージした限定フードやドリンク、描き下ろしイラストを使ったオリジナルグッズ、そして購入特典が多数登場します。お風呂上がりに「ぼっち・ざ・ろっく！」の世界に浸れる、ファン必見のイベントです。

メンバーをイメージしたフード＆ドリンクは特典付き！



期間中は、主人公・後藤ひとりをはじめとする結束バンドのメンバーをイメージした限定メニューが登場。

後藤ひとり「ツチノコぼっち チキンレッグ」（税込1,980円）、伊地知虹夏「虹夏のSTARRYカレーライス」（税込1,870円）、山田リョウ「リョウの空腹も紛れるパリパリシーザーサラダプレート」（税込1,870円）、喜多郁代「郁代のイソスタ映え油そば」（税込1,760円）と、思わず写真を撮りたくなるラインナップです。

ドリンクメニューは、後藤ひとり 「ローズレモンソーダ」、伊地知虹夏 「はちみつレモンソーダ」、山田リョウ 「ブルーハワイレモンソーダ」、喜多郁代「ストロベリーレモンソーダ」（各800円）と、キャラクターの個性を表現したカラフルなラインナップ。

フードの注文でピック型コースターやランチョンマット、ドリンクの注文でピック型コースターやストロータグ型シールの特典付き。第一弾(8/19〜9/15)と第二弾(9/16〜10/5)で絵柄が異なります。

描き下ろしデザインのグッズも必見！

会場では、アクリルカラビナ（税込880円）、エコバッグ（税込2,200円）、マルチケース（税込990円）、クリアファイル（税込440円）といったコラボグッズも販売。今回のフェアのために描き下ろしたイラストを使用しており、ファン垂涎のアイテムとなっています。

・アクリルカラビナ（全4種）

・エコバッグ

・マルチケース

・クリアファイル（全2種）

「数量限定」であり、無くなり次第終了となるため、購入はお早めに。

お風呂あがりに「ぼっち・ざ・ろっく！」の世界に浸れる今回のコラボフェアは、2025年8月19日（火）から10月5日（日）までの期間限定開催です。キャラクターをイメージした特典付きの限定メニューや、描き下ろしイラストを使ったオリジナルグッズなど、ファンにはたまらない魅力が満載です。

グッズは数量限定で、なくなり次第終了となるため、お早めの訪問がおすすめです。この機会に「湯楽の里」や「喜楽里」で、心も体もリフレッシュしながら特別なコラボフェアを満喫してみてはいかがでしょうか。

（画像：フラット・フィールド・オペレーションズ ©はまじあき/芳文社・アニプレックス）

（鉄道ニュースや、旅行や観光に役立つ情報をお届け！鉄道チャンネル）