¡¡¸µAKB48¤Ç½÷Í¥¤Î¼ÄÅÄËãÎ¤»Ò¡Ê39¡Ë¤¬20Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£½Ð±éÃæ¤Î¥É¥é¥Þ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¼ÄÅÄ¤Ï¡Ö¥É¥é¥Þ¿åÍËÆü¿¼Ìë25»þ¤«¤é¡ØÆüËÜÅý°ì¡¡ÅìµþÊÔ¡ÙÂè8ÏÃ¤Ç¤¹´Ñ¤Æ¤Í¡×¤È¼«¿È¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¥É¥é¥Þ¤òPR¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¥Ï¡¼¥È¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤È¤¤¤¦¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ë¤Ê¤¼¤«¤ï¤¿¤·¤¬¶´¤Þ¤ì¥Ï¡¼¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿³¨¡×¤ÈÂ³¤±¡¢ÇÐÍ¥¤ÎËÜµÜÂÙÉ÷¤È»³¸ý¾Í¹Ô¤¬¼ê¤Çºî¤Ã¤¿¥Ï¡¼¥È¤Ë´é¤ò¶´¤Þ¤ì¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¡ÖÉ¹¼¼(#ËÜµÜÂÙÉ÷¤µ¤ó)¤ÈÅÄÂ¼(#»³¸ý¾Í¹Ô¤µ¤ó)¡×¤È±é¤¸¤ëÌò¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¥Þ¥ê¥³ÍÍ¤ª´é¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¤¡ª¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¡ÖËãÎ¤»Ò¤Á¤ã¤ó¤¬À¨¤¯¾®¤µ¤¯¸«¤¨¤ë¡×¡Ö¥¥å¥ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÎ¾ÎÙ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¶¯ÌÌ¡×¡Ö¥Ó¥Ã¥°¤ÊÆó¿Í¡×¡Ö»°¿Í¤È¤â¾Ð´é¤¬ÁÇÅ¨¡×¡ÖÎ¾¼ê¤Ë¥¤¥±¥ª¥¸¡×¡Ö¥À¥ó¥Ç¥£¤¹¤®¡¼¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£