永瀬廉似のイケメンインフルエンサーが美女ダンサーに一目惚れ。軽快なトークで場を温め「一途に追いかける」と宣言した。

【映像】白肌まぶしい美女ダンサーの水着姿

常夏の楽園・フィジーに集まった圧倒的な肉体美を持つ水着姿の美男美女が、2つの島『Island Blue』と『Island Pink』を舞台に島間を行ったり来たり毎日メンバーを“シャッフル（入れ替わり）”して恋愛していく同番組。予測不能な出会いと別れを繰り返していく中で、すれ違いや恋の駆け引きを交えながら欲望と嫉妬が入り乱れる灼熱の恋愛バトルが展開される。

また、前シーズンに引き続きMCを務めるのはお笑いコンビ・ニューヨークの屋敷裕政、タレントの峯岸みなみ、 “ゆきぽよ”こと木村有希。さらに、今シーズンより恋愛リアリティーショーMC初挑戦となる俳優の鈴木福が新たに番組MCとして加入し、ゲストとして男性ダンス＆ボーカルグループWATWINGの八村倫太郎が参戦した。

シャッフル生活6日目、この日行われたシャッフルで初対面を果たしたしん（28歳／インフルエンサー）とまいか（26歳／ダンサー）。しんが「どういう人がタイプなん？」と尋ねると、まいかは「ラジオみたいな人好きで。ずっとしゃべってる人」と答えた。それを聞き「俺やん！」と喜ぶしん。そして「だからちょっと興味あったの。実際会ったら本当にうるさくて…」と言うまいかに「面白くてにしてよ、せめて！」とツッコミを入れた。肝心の恋の進捗を聞かれると「いい感じの人がBLUEにいる」とシャッフルで離ればなれになってしまったりく（23歳／美容師）の名を挙げるまいか。しかし、その後もまいかはしんのマシンガントークに終始笑顔を浮かべ、2人の2ショットタイムは盛り上がった。

その後のインタビューでは「今までで1番波長が合ったというか、1番楽しかった2ショットでした」と言うしん。「2ショットしてからどんどん惹かれまして、できる限りのことをガンガンやっていって真剣にまいかちゃんを一途に追いかけたいと思います」と宣言した。