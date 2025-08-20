【福岡市・周船寺】ぷりぷり海老と夏野菜天ぷら！ 「ごはん屋 朔」のクオリティ高すぎな和定食を皆に食べてほしい【ガジェ通糸島編集部】
今回ご紹介するのは、住宅街にひっそりと構える絶品定食屋「ごはん屋 朔」。
友人や家族と、美味しく楽しい時間を過ごすのにぴったりなお店です。
▲「ごはん屋 朔」があるのは、福岡市西区周船寺の住宅街。
「本当にあるのかな…」と思いながら進むと、看板が現れます。
▲かわいいカエルさんがお出迎え。
▲店内は清潔感があり、柔らかな雰囲気。
2人席でも机が広く、赤い照明もかわいらしい。
▲メニューは和から洋まで全7種類。
今回は「朔ランチ（和定食）」を注文。
刺身と天ぷらの豪華二本立て
▲前菜はなんと冷やしちゃんぽん！ 暑い時期にこれは天才。
つるっと冷たい麺が喉を通る感覚が心地よく、濃いめの汁が汗をかいた体にしみます。盛りも美しくて最高です。
▲そしてこれが朔ランチ（和定食）。
▲天ぷらと刺身（鯛）。 天ぷらでかーっ！これひとつでも定食になるような豪華さ。
▲海老はなんと2尾！ ぷりっぷりで衣は軽やか。
天つゆはもちろん、カレー塩でも美味しい。
▲オクラやトマト、ナスなどの夏野菜も。
トマトの天ぷらは珍しく、サクッとした衣から旨みがジュワッと。
▲鯛の刺身は皮がこりっと、身はふわっと。
噛むほどに旨みが広がり、ほんのり炙り香が漂います。う〜ん。うますぎるっ！
追加のチキン南蛮と感動ドレッシング
▲追加でチキン南蛮も。
▲タルタル渋滞＝幸せ渋滞。
サクふわ食感からのジューシー感、甘酢とタルタルのバランスが絶妙。
▲見逃せないのがパイナップルドレッシング！
さっぱりとフルーティーで、嫌な甘さがなく、ボトルで欲しくなる味。
心もおなかも満たされる
どの品も絶品の「ごはん屋 朔」。
和から洋まで、その日の気分で選べる定食がそろいます。
心もおなかも満たしに、ぜひ訪れてみてください。
〒819-1102
福岡県福岡市西区周船寺「ごはん屋 朔」
営業時間：11:00-15:00（火・木定休）
(執筆者: AYATAKA)