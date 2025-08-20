今回ご紹介するのは、住宅街にひっそりと構える絶品定食屋「ごはん屋 朔」。

友人や家族と、美味しく楽しい時間を過ごすのにぴったりなお店です。

▲「ごはん屋 朔」があるのは、福岡市西区周船寺の住宅街。

「本当にあるのかな…」と思いながら進むと、看板が現れます。

▲かわいいカエルさんがお出迎え。

▲店内は清潔感があり、柔らかな雰囲気。

2人席でも机が広く、赤い照明もかわいらしい。

▲メニューは和から洋まで全7種類。

今回は「朔ランチ（和定食）」を注文。

刺身と天ぷらの豪華二本立て

▲前菜はなんと冷やしちゃんぽん！ 暑い時期にこれは天才。

つるっと冷たい麺が喉を通る感覚が心地よく、濃いめの汁が汗をかいた体にしみます。盛りも美しくて最高です。

▲そしてこれが朔ランチ（和定食）。

▲天ぷらと刺身（鯛）。 天ぷらでかーっ！これひとつでも定食になるような豪華さ。

▲海老はなんと2尾！ ぷりっぷりで衣は軽やか。

天つゆはもちろん、カレー塩でも美味しい。

▲オクラやトマト、ナスなどの夏野菜も。

トマトの天ぷらは珍しく、サクッとした衣から旨みがジュワッと。

▲鯛の刺身は皮がこりっと、身はふわっと。

噛むほどに旨みが広がり、ほんのり炙り香が漂います。う〜ん。うますぎるっ！

追加のチキン南蛮と感動ドレッシング

▲追加でチキン南蛮も。

▲タルタル渋滞＝幸せ渋滞。

サクふわ食感からのジューシー感、甘酢とタルタルのバランスが絶妙。

▲見逃せないのがパイナップルドレッシング！

さっぱりとフルーティーで、嫌な甘さがなく、ボトルで欲しくなる味。

心もおなかも満たされる

どの品も絶品の「ごはん屋 朔」。

和から洋まで、その日の気分で選べる定食がそろいます。

心もおなかも満たしに、ぜひ訪れてみてください。

〒819-1102

福岡県福岡市西区周船寺「ごはん屋 朔」

営業時間：11:00-15:00（火・木定休）

(執筆者: AYATAKA)

