［気象概況］

オホーツク海に低気圧があり、前線が東北地方にのびています。前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んでいるため、東北北部を中心に雷を伴って激しい雨の降っている所があり、土砂災害の危険度が高まっている所があります。

前線は２１日にかけて東北地方をゆっくり南下し、別の低気圧が北海道付近を通過するでしょう。低気圧や前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込むため、北日本では、２１日にかけて大気の非常に不安定な状態が続く見込みです。



［雨の予想］



北日本では２１日にかけて雷を伴い激しい雨や非常に激しい雨が降って大雨となり、特に東北日本海側では、総雨量が多くなるおそれがあります。

２０日６時から２１日６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

北海道地方 １００ミリ

東北地方 １５０ミリ



［防災事項］

東北地方では２１日はじめにかけて、土砂災害に厳重に警戒してください。北日本では東北日本海側を中心に２１日昼前にかけて、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。また、落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。降ひょうのおそれもありますので、農作物や農業施設の管理にも注意してください。